بعد فيديو "الأحبال".. أسماء جلال تتصدر التريند!

وظهرت أسماء جلال، في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وهي تلعب بالحبال وتؤدي حركات رياضية رشيقة.من ناحية أخرى، تشارك أسماء جلال في موسم رمضان 2025، بمسلسل "أشغال شقة جدا"، ويشاركها بطولته كل من الفنان هشام ماجد، شيرين، غريب، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض، محمد محمود، انتصار، السيد، تأليف وإخراج دياب.مسلسل "أشغال شقة"، تدور أحداثه حول حمدي عبد الرحيم أخصائي الطب الشرعي وزوجته ويرزقان بتوأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين.وهناك عدد من ضيوف الشرف الذين يظهرون في الموسم الثاني من المسلسل، أبرزهم الفنانة ناهد السباعي، الفنانة نسرين أمين، الفنانة آية سماحة، الفنانة دنيا ماهر والفنانة فدوي عابد، كما تظهر الفنانة انتصار المرة الثانية بعد ظهورها المميز فى الموسم الأول.