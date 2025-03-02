الفنان المصري أحمد العوضي يكشف موعد زواجه

وفي مفاجأة غير متوقعة، أجبر رامز جلال العوضي على الاعتراف تحت الضغط بمشروع زواج جديد عقب عيد الفطر المقبل، بعد أن وجه له السؤال عن حقيقة عزمه الزواج قريبًا، في ظل علمه بماهية العروس، ليؤكد نجم الدراما الشعبية الأمر ضاحكًا بالقول: "بعد عيد الفطر إن شاء الله".وبتوجيه رامز جلال حقنة البوتوكس إلى وجه أحمد العوضي، وتهديده بالحقن في الوجه لإزالة التجاعيد منه، استشاط الثاني غضبًا من أن المقلب يتضمن الحقن بمادة البوتوكس، كاشفًا في لحظة عفوية عن رفضه الحقن بالمادة التي استعان بها بعض مشاهير الوطن من الرجال.وشمل المقلب، سكب الصبغة على وجه أحمد العوضي، ورشه بالماء، مطالبًا بإنهاء الفقرة بالتعهد بعدم التعرض لرامز جلال بأي شكل من الأشكال في الحلقة، بعدما أملاه رامز ممازحًا، إقرارًا شفهيًا بعدم التعرض له.الجدير بالذكر أن فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" تعتمد في المقام الأول على استضافة الضيف الموقع عليه المقلب، بزعم مشاركته كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف مواهب يدعى "غولدن تالنت"، إلى جانب اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السابق، السعودي محمد نور، مع رامز جلال، الذي ينسحب فيما بعد داخل جهاز يُشبه مركبة ذكية، ليتنقل منه إلى غرفة بعيدة لإعداد نفسه في ثوب الروبوت الذكي، عائدًا إلى الضيف لاستفزازه واستجوابه.