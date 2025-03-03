الفنان العراقي محمود أبو العباس يعلن اعتزاله الفن.. هذه الأسباب

وقال أبو العباس، "أتفاجأ يومياً بنشر العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة لي ولتأريخي الفني ولا أعلم ما الغاية من تلك الأساليب، لذلك قررت الابتعاد عن النشاط الفني نهائياً"، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.يُعد أبو العباس من أبرز الشخصيات الفنية في العراق، حيث تميز بموهبته الفذة في التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية. منذ بداياته في مدينة البصرة، استطاع أن يترك بصمة واضحة في مجالات السينما والمسرح والتلفزيون، مما جعله يحظى بتقدير واسع في الأوساط الفنية العربية.