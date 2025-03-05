أشرف زكي يتعرض لوعكة صحية

نيوز – فني

تعرض الممثل ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، لوعكة صحية مفاجئة، أمس الثلاثاء.

ونشرت زوجته الممثلة في الساعات الأولى من صباح أمس، صورة له عبر حسابها الشخصي بـ”الإنستغرام” من داخل المستشفى، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وفي خطوة طمأنت متابعيه، أرفقت الصورة بتدوينة قصيرة كتبت فيها: “الحمد والشكر لله.. يا أشرف”، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية.