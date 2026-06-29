نسرين طافش تعلن انفصالها عن زوجها

وكشفت طافش خبر الانفصال، اليوم الاثنين، من خلال خاصية الستوري عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث كتبت في رسالة قصيرة ومقتضبة: "تم انفصالي بشكل رسمي عن زوجي بكل احترام وتفاهم، من الجميع احترام الخصوصية"، دون الإعلان عن أسباب اتخاذ هذا القرار.جاء ذلك بعد أيام من انتشار شائعات حول طلاق الثنائي، إلا أن وأحمد ردا على الشائعات بصورة جمعتهما في أجواء رومانسية مصحوبة بأغنية "أنا معاك برتاح" للمطرب ، ما اعتبره المتابعون رسالة واضحة تؤكد استمرار الزواج وتنفي الشائعات.يذكر أنه قبل أشهر قليلة، نشرت الفنانة السورية رسالة حب مؤثرة لزوجها احتفالاً بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة تجمعهما وعلقت كاتبة: "أحبك ليس فقط لشخصك، بل لشخصيتي عندما أكون معك... شكراً لك لأنك أفضل صديق لي، وأفضل زوج، وحب حياتي".