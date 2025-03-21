المستشار المصري مرتضى منصور عن اعتزال المخرج محمد سامي: "جالو رباط صليبي" (فيديو)

أدناه مقطع الفيديو:وفي مقطع فيديو متداول على منصات السوشال ميديا المصرية، اعتبر المستشار أن قرار المخرج محمد سامي بالاعتزال كان "طبيعيا" وخطوة صحيحة، مشيرا الى ان ما قدمه هذه السنة "شيء مش طبيعي".ويخوض محمد سامي دراما رمضان 2025 بـ مسلسل "إش إش" للفنانة مي عمر ومسلسل سيد الناس للنجم عمرو سعد.يذكر أن، المخرج محمد سامي أعلن قرار اعتزاله الدراما وفاجأ جمهوره بقرار الاعتزال فجر امس الخميس (20 اذار 2025)، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.