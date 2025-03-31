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وفاة الفنانة الشابة "إيناس النجار"
فن وثقافة
2025-03-31 | 08:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,142 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
توفيت الفنانة التونسية إيناس
النجار
، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 46 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وكتبت الفنانة هايدي سليم عبر حسابها في
فيسبوك
: "إنا لله وإنا إليه
راجعون
إيناس
النجار
في ذمة الله".
وكانت إيناس
النجار
قد دخلت في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى وافتها
المنية
اليوم.
الفنانة إيناس النجار شاركت في بطولة مسلسل "الحلانجي"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني 2025، ويقوم ببطولته الفنان محمد رجب وأيتن
عامر
وعبير
صبري
ومحمد لطفي ومحمود قابيل ومن تأليف
محمود
حمدان
وإخراج
معتز
حسام
.
إيناس النجار (25 كانون الاول 1978 - 31 اذار 2025) ممثلة تونسية وُلدت في مدينة صفاقس. بدأت مسيرتها الفنية بالظهور في فيديو كليب لأغنية "يا ترى" للفنان
بهاء
سلطان، مما لفت انتباه المخرج محمد النجار الذي رشّحها للمشاركة في فيلم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي، وكان هذا العمل انطلاقتها الفنية في السينما المصرية.
شاركت إيناس في العديد من الأفلام السينمائية، منها: "بحبك وأنا كمان" (2003)، "علي سبايسي" (2005)، "كركر" (2007)، "أحاسيس" (2010)، "عزبة آدم" (2009)، "كلبي دليلي" (2013)، "واحد صعيدي" (2014).
كما شاركت في مسلسلات تلفزيونية مثل "يتربى في عزو" و"علي مبارك".
وفي الأيام الأخيرة، تعرضت إيناس النجار لأزمة صحية حادة نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة بسبب تسمم في الدم ناتج عن انفجار المرارة، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة تامة، قبل أن تغادر عالمنا اليوم، 31 مارس 2025.
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