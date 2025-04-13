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بطل "ليالي الحلمية" في دار للمسنين
فن وثقافة
2025-04-13 | 14:17
Alsumaria Tv
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3,021 شوهد
السومرية نيوز
– فني
تصدر اسم الفنان المصري
جمال صالح
محركات البحث بعد انتشار صور له من داخل
دار المسنين
الخاصة بنقابة المهن التمثيلية المصرية، والتي يقيم بها منذ فترة، بعد طلبه من الفنان
أشرف زكي
نقيب الممثلين بالانتقال للإقامة بتلك الدار.
وتعاطف الكثير من حالة الفنان
جمال صالح
، نظراً لكونه أحد الفنانين الذين شاركوا في العديد من الأعمال الدرامية الهامة بثمانينيات
القرن
الماضي، وذهبت أصابع الاتهام نحو ابنته الوحيدة، التي كان يقيم معها وترك منزلها وانتقل للإقامة بدار رعاية كبار السن.
وكشف مصدر من داخل دار رعاية كبار السن الخاصة بالفنانين في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، تفاصيل انتقال الفنان جمال صالح للإقامة بالدار، حيث أكد أنه لم يكن بينه وبين ابنته أية خلافات، بل إنه كان يقيم معها في شقة سكنية بمنطقة
مدينة نصر
، إلا أنها كانت مضطرة أن تتركه بشكل يومي وتذهب إلى عملها، وكذلك فإن أبناءها مشغولون بالدارسة، فكان يجلس بالمنزل لساعات طويلة كل يوم بمفرده.
أزمات مالية
وأضاف المصدر أنه بجانب تلك المشكلة كان يعاني جمال صالح من بعض الأزمات المالية نظراً لابتعاده عن الساحة الفنية منذ أكثر من 15 عاماً، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى رعاية طبية خاصة، وهذا ما جعله يطلب من نقيب الممثلين الانتقال إلى الإقامة بدار رعاية كبار السن التابعة للنقابة.
وأوضح أن
أشرف زكي
كان يريد حل أزمة جمال صالح بعيداً عن نقله للإقامة بدار المسنين خاصة أن ابنته لم توافق في بداية الأمر على انتقاله، إلا أنه هو الذي أصر على ذلك، مؤكداً أن ذلك الأمر سيحسن حالته النفسية، نظراً لوجود بعض زملائه من الفنانين داخل الدار والذين سوف يلتقي بهم بشكل يومياً ويتشاركون في العديد من المهام اليومية.
وكشف المصدر أن ابنه الفنان جمال صالح، على تواصل معه بشكل مستمر، حيث تزوره أسبوعياً ويذهب هو أيضاً لزيارتها بمنزلها في نهاية كل شهر، وتتابع أيضاً حالته الصحية من خلال بعض الأطباء الذين يذهبون خصيصاً له داخل مقر إقامته.
يذكر أن الفنان جمال صالح من مواليد 7 تموز 1964، وبدأ مسيرته الفنية في
منتصف
الثمانينيات بدور صغير في فيلم "انحراف" عام 1985 مع
نور الشريف
ومديحة كامل، ثم انطلق في مسيرته بالسينما والتلفزيون.
وقدم جمال صالح أدوارا ثانوية، أغلبها دور الشرير، وقد حصره المخرجون في هذا النوعية من الأدوار مما قلل من فرصه لاحتلال دور الفتى الأول رغم استعداده الفني وعلى مستوى الشكل أيضا.
وشارك جمال صالح في بعض الأعمال السينمائية الشهيرة من بينها فيلم "وداعًا يا ولدي" عام 1986، وفيلم "دموع
الشيطان
" 1986 وفيلم "مهمة في تل أبيب" 1992 وفيلم "اللعيبة"، وشارك أيضا في مجموعة من الأعمال
التلفزيونية
منها مسلسل "العمة نور" و"نساء في الغربة" و"لن أمشي طريق الأمس" و"
ليالي الحلمية
" و"مطلوب عروسة" و"الوسية".
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