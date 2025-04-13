بطل "ليالي الحلمية" في دار للمسنين

وتعاطف الكثير من حالة الفنان ، نظراً لكونه أحد الفنانين الذين شاركوا في العديد من الأعمال الدرامية الهامة بثمانينيات الماضي، وذهبت أصابع الاتهام نحو ابنته الوحيدة، التي كان يقيم معها وترك منزلها وانتقل للإقامة بدار رعاية كبار السن.وكشف مصدر من داخل دار رعاية كبار السن الخاصة بالفنانين في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، تفاصيل انتقال الفنان جمال صالح للإقامة بالدار، حيث أكد أنه لم يكن بينه وبين ابنته أية خلافات، بل إنه كان يقيم معها في شقة سكنية بمنطقة ، إلا أنها كانت مضطرة أن تتركه بشكل يومي وتذهب إلى عملها، وكذلك فإن أبناءها مشغولون بالدارسة، فكان يجلس بالمنزل لساعات طويلة كل يوم بمفرده.أزمات ماليةوأضاف المصدر أنه بجانب تلك المشكلة كان يعاني جمال صالح من بعض الأزمات المالية نظراً لابتعاده عن الساحة الفنية منذ أكثر من 15 عاماً، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى رعاية طبية خاصة، وهذا ما جعله يطلب من نقيب الممثلين الانتقال إلى الإقامة بدار رعاية كبار السن التابعة للنقابة.وأوضح أن كان يريد حل أزمة جمال صالح بعيداً عن نقله للإقامة بدار المسنين خاصة أن ابنته لم توافق في بداية الأمر على انتقاله، إلا أنه هو الذي أصر على ذلك، مؤكداً أن ذلك الأمر سيحسن حالته النفسية، نظراً لوجود بعض زملائه من الفنانين داخل الدار والذين سوف يلتقي بهم بشكل يومياً ويتشاركون في العديد من المهام اليومية.وكشف المصدر أن ابنه الفنان جمال صالح، على تواصل معه بشكل مستمر، حيث تزوره أسبوعياً ويذهب هو أيضاً لزيارتها بمنزلها في نهاية كل شهر، وتتابع أيضاً حالته الصحية من خلال بعض الأطباء الذين يذهبون خصيصاً له داخل مقر إقامته.يذكر أن الفنان جمال صالح من مواليد 7 تموز 1964، وبدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات بدور صغير في فيلم "انحراف" عام 1985 مع ومديحة كامل، ثم انطلق في مسيرته بالسينما والتلفزيون.وقدم جمال صالح أدوارا ثانوية، أغلبها دور الشرير، وقد حصره المخرجون في هذا النوعية من الأدوار مما قلل من فرصه لاحتلال دور الفتى الأول رغم استعداده الفني وعلى مستوى الشكل أيضا.وشارك جمال صالح في بعض الأعمال السينمائية الشهيرة من بينها فيلم "وداعًا يا ولدي" عام 1986، وفيلم "دموع " 1986 وفيلم "مهمة في تل أبيب" 1992 وفيلم "اللعيبة"، وشارك أيضا في مجموعة من الأعمال منها مسلسل "العمة نور" و"نساء في الغربة" و"لن أمشي طريق الأمس" و" " و"مطلوب عروسة" و"الوسية".