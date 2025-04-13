Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تطور جديد يخص انتقال فينيسيوس لدوري روشن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بطل "ليالي الحلمية" في دار للمسنين

فن وثقافة

2025-04-13 | 14:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بطل &quot;ليالي الحلمية&quot; في دار للمسنين
3,021 شوهد

السومرية نيوز – فني
تصدر اسم الفنان المصري جمال صالح محركات البحث بعد انتشار صور له من داخل دار المسنين الخاصة بنقابة المهن التمثيلية المصرية، والتي يقيم بها منذ فترة، بعد طلبه من الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بالانتقال للإقامة بتلك الدار.

وتعاطف الكثير من حالة الفنان جمال صالح، نظراً لكونه أحد الفنانين الذين شاركوا في العديد من الأعمال الدرامية الهامة بثمانينيات القرن الماضي، وذهبت أصابع الاتهام نحو ابنته الوحيدة، التي كان يقيم معها وترك منزلها وانتقل للإقامة بدار رعاية كبار السن.
وكشف مصدر من داخل دار رعاية كبار السن الخاصة بالفنانين في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، تفاصيل انتقال الفنان جمال صالح للإقامة بالدار، حيث أكد أنه لم يكن بينه وبين ابنته أية خلافات، بل إنه كان يقيم معها في شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، إلا أنها كانت مضطرة أن تتركه بشكل يومي وتذهب إلى عملها، وكذلك فإن أبناءها مشغولون بالدارسة، فكان يجلس بالمنزل لساعات طويلة كل يوم بمفرده.
أزمات مالية
وأضاف المصدر أنه بجانب تلك المشكلة كان يعاني جمال صالح من بعض الأزمات المالية نظراً لابتعاده عن الساحة الفنية منذ أكثر من 15 عاماً، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى رعاية طبية خاصة، وهذا ما جعله يطلب من نقيب الممثلين الانتقال إلى الإقامة بدار رعاية كبار السن التابعة للنقابة.
وأوضح أن أشرف زكي كان يريد حل أزمة جمال صالح بعيداً عن نقله للإقامة بدار المسنين خاصة أن ابنته لم توافق في بداية الأمر على انتقاله، إلا أنه هو الذي أصر على ذلك، مؤكداً أن ذلك الأمر سيحسن حالته النفسية، نظراً لوجود بعض زملائه من الفنانين داخل الدار والذين سوف يلتقي بهم بشكل يومياً ويتشاركون في العديد من المهام اليومية.
وكشف المصدر أن ابنه الفنان جمال صالح، على تواصل معه بشكل مستمر، حيث تزوره أسبوعياً ويذهب هو أيضاً لزيارتها بمنزلها في نهاية كل شهر، وتتابع أيضاً حالته الصحية من خلال بعض الأطباء الذين يذهبون خصيصاً له داخل مقر إقامته.
يذكر أن الفنان جمال صالح من مواليد 7 تموز 1964، وبدأ مسيرته الفنية في منتصف الثمانينيات بدور صغير في فيلم "انحراف" عام 1985 مع نور الشريف ومديحة كامل، ثم انطلق في مسيرته بالسينما والتلفزيون.
وقدم جمال صالح أدوارا ثانوية، أغلبها دور الشرير، وقد حصره المخرجون في هذا النوعية من الأدوار مما قلل من فرصه لاحتلال دور الفتى الأول رغم استعداده الفني وعلى مستوى الشكل أيضا.
وشارك جمال صالح في بعض الأعمال السينمائية الشهيرة من بينها فيلم "وداعًا يا ولدي" عام 1986، وفيلم "دموع الشيطان" 1986 وفيلم "مهمة في تل أبيب" 1992 وفيلم "اللعيبة"، وشارك أيضا في مجموعة من الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "العمة نور" و"نساء في الغربة" و"لن أمشي طريق الأمس" و"ليالي الحلمية" و"مطلوب عروسة" و"الوسية".




>> تابع قناة السومرية على تويتر 
 

ليلي

الحلمية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
قا-تل متسلسل استخدم المطرقة للتخلص من ضحاياه - الحلقة ٢ | الموسم 8
15:15 | 2025-04-13
Play
قا-تل متسلسل استخدم المطرقة للتخلص من ضحاياه - الحلقة ٢ | الموسم 8
15:15 | 2025-04-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-13
Play
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-13
Play
13-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-13
Live Talk
Play
Live Talk
معاناة الحيوانات السائبة في العراق - الحلقة ٦ | 2025
10:30 | 2025-04-13
Play
معاناة الحيوانات السائبة في العراق - الحلقة ٦ | 2025
10:30 | 2025-04-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-13
Play
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-13
عشرين
Play
عشرين
المفاوضات الإيرانية - الامريكية.. العراق ينتظر الحـ رب أو السلام - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-12
Play
المفاوضات الإيرانية - الامريكية.. العراق ينتظر الحـ رب أو السلام - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-12
Biotic
Play
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
Play
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
Play
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
ماكينة
Play
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
Play
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
الهوا الك
Play
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
Play
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
قا-تل متسلسل استخدم المطرقة للتخلص من ضحاياه - الحلقة ٢ | الموسم 8
15:15 | 2025-04-13
Play
قا-تل متسلسل استخدم المطرقة للتخلص من ضحاياه - الحلقة ٢ | الموسم 8
15:15 | 2025-04-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-13
Play
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-13
Play
13-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-13
Live Talk
Play
Live Talk
معاناة الحيوانات السائبة في العراق - الحلقة ٦ | 2025
10:30 | 2025-04-13
Play
معاناة الحيوانات السائبة في العراق - الحلقة ٦ | 2025
10:30 | 2025-04-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-13
Play
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-04-13
عشرين
Play
عشرين
المفاوضات الإيرانية - الامريكية.. العراق ينتظر الحـ رب أو السلام - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-12
Play
المفاوضات الإيرانية - الامريكية.. العراق ينتظر الحـ رب أو السلام - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-04-12
Biotic
Play
Biotic
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
Play
أهمية الفحوصات الدورية - الحلقة ١ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-11
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
Play
العراق ممنوع من دولاره! - حلقة ١ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-11
ماكينة
Play
ماكينة
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
Play
لكزس Platinum مع أحمد البياتي - الحلقة ١ | season 1
12:30 | 2025-04-11
الهوا الك
Play
الهوا الك
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
Play
زوجة شهيد تريد تحصيل حقوقها - الحلقة ١ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-11
اخترنا لك
جائزة أوسكار جديد للمشاهد "الخطرة"
08:27 | 2025-04-12
عبير الصغير تعلن خطوبتها بطريقة استثنائية ولا تريد الكشف عن هوية خطيبها قبل كتب الكتاب! 
13:05 | 2025-04-10
طلب غريب لتامر حسني من جمهوره: شاهدت موقفاً عظيماً
12:31 | 2025-04-10
لقاءات خاصة مع مشاهير في لبنان... التيكتوكرز تحصل فلوس اكثر من لتشتغل وكبة الأرز من أشهى المأكولات العراقية! 
14:51 | 2025-04-09
سطو مسلح على منزل فنان لبناني
12:05 | 2025-04-09
بيسان إسماعيل تعلن موعد أولى حفلاتها وتعلق على الحسد.. هل انفصلت؟
10:51 | 2025-04-09
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.