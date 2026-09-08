ناصيف زيتون يغنّي "يا غرامي" ويشارك في ترند الثمانينات



عاد النجم العربي إلى أجواء حقبة الثمانينات، من خلال فيديو جديد نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بإطلالة مستوحاة من الزمن الجميل، مؤديًا مقطعًا من أحدث أغنياته "يا غرامي"، وأرفق الفيديو بالتعليق الآتي: "أنا بأيّام جيلي".

تجدر الإشارة إلى أن ترند الثمانينات لاقى تفاعلًا واسعًا من مستخدمي وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة، إذ مكّنهم من استعادة أجواء تلك الحقبة.



يُذكر أن طرح "يا غرامي" منذ أيام، وهي من كلمات وألحان إلياس، وتوزيع ، وكان قد أدّاها للمرة الأولى أمام الجمهور خلال مهرجانات فقرا في شهر آب الماضي.