غياب واضح لنجوم الفن.. تشييع جنازة الفنان نعيم عيسى

حيث غاب عن وداعه الأخير عدد من الأسماء البارزة في الوسط الفني، في لحظة مؤثرة تركت أثرًا بالغًا في نفوس أسرته ومحبيه، خاصة بعد أعوام من معاناته مع المرض وما قابله من من زملائه في المجال.رحل الفنان مساء الإثنين، الخامس من أيار/ مايو، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع طويل مع المرض. وكانت حالته الصحية قد شغلت جمهوره في الأيام الأخيرة، لا سيما بعد التصريحات التي أدلت بها ابنته، سوزي عيسى، والتي كشفت عن إصابته بالتهاب رئوي حاد استدعى إدخاله إلى غرفة العناية المركزة، وأدى إلى اعتماده الكامل على جهاز التنفس الصناعي، نتيجة تدهور وضعه الصحي وتقدمه في العمر. وذكرت أن حالته شهدت استقرارًا طفيفًا في بعض الفترات، إلا أن الأمل في تحسنه بقي ضعيفًا.وسلطت سوزي عيسى الضوء على تفاصيل دقيقة تتعلق بتطور وضع والدها، موضحة أن الفريق الطبي أجرى له شقًا حنجريًا لتسهيل عملية التنفس، بدلًا من الاعتماد على أنبوب التنفس الفموي، إلا أن هذا الإجراء أثّر بشكل كبير على صوته، ما صعّب على أفراد عائلته فهم حديثه.وأضافت أن الأطباء لم يستبعدوا احتمال استعادته القدرة على النطق بشكل خافت في حال تحسنت عملية التنفس، لكن هذا لم يتحقق حتى الساعات الأخيرة من حياته، حيث ظل أفراد العائلة متمسكين بالأمل والدعاء إلى أن وافت الفنان الراحل.وفي سنواته الأخيرة، أعرب الفنان نعيم عيسى عن شعوره بالعزلة والانقطاع، حيث أبدى في أحد لقاءاته السابقة أسفه لغياب التواصل معه من جانب زملائه في الوسط الفني، متسائلًا بحزن: "ليه محدش بيزورني؟"، وهي كلمات تعبر عن عمق العزلة التي رافقته في أواخر أيامه.وُلد نعيم عيسى في السادس من كانون الثاني/ يناير عام 1933 بمدينة ، وبدأ الفني من خلال مسارح قصور الثقافة والمسرح العسكري في ستينيات الماضي، حيث تميز بحضوره اللافت وأسلوبه الكوميدي. سطع نجمه في المسرحيات الجماهيرية، وكان من أبرز مشاركاته ريا وسكينة والواد سيد الشغال.وفيما بعد، انتقل إلى عالم السينما والدراما ، وشارك في عدد من الأعمال المعروفة، من بينها " "، "الناس في كفر عسكر"، الساحر، والباشا تلميذ، مؤديًا أدوارًا ثانوية رسخت حضوره في ذاكرة المشاهدين.