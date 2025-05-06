رنا رئيس تحتفل بزفافها بإطلالة ملكية بيضاء.. من هو زوجها؟

من هو زوج رنا رئيس؟وزوج رنا رئيس هو رجل أعمال شاب يُدعى يسري علي، والذي لا ينتمي إلى الوسط الفني، وقد بدأت علاقة هذا الثنائي منذ سنوات طويلة، إذ صرحت رنا في لقاءات سابقة بأنها كانت تربطها بيسري علاقة صداقة قوية منذ أن كانت في الصف الأول الثانوي.ويسري علي يكبر رنا رئيس بعشر سنوات، إذ يبلغ من العمر 36 عامًا، بينما ولدت الفنانة في عام 1999، أي أن عمرها الحالي هو 26 عامًا، وقد بدأت علاقتهما الرومانسية عن طريق إحدى صديقاتها المشتركات، وقد وصفت رنا زوجها بأنه حب حياتها، إذ سبق وتقدّم يسري علي لخطبة رنا رئيس على الهواء مباشرة في من عام 2022، وذلك أثناء استضافتها في برنامج الإعلامية ، وقدم لها خاتم الخطبة أمام الجمهور، إلا أنه بعد حوالي عشرة أشهر من الخطبة، أعلنت الفنانة الشابة فسخ خطبتها، معلقة بأن كل شيء قسمة ونصيب، وحذفت جميع صورهما المشتركة من حسابها على منصة إنستجرام.ورغم هذا الانفصال، فاجأت رنا رئيس الجمهور في شهر مارس الماضي بعقد قرانها على يسري علي، دون الإعلان مسبقًا عن عودتهما، لتُكلل بذلك قصة بدأت بصداقة طويلة وتخللتها محطات مختلفة قبل أن تستقر بالزواج.وكانت العروس رنا رئيس قد خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة في فستان أنيق تجسد فيه الذوق الكلاسيكي الرفيع، إذ تميز تصميم الفستان بقصّته المنفوشة وتطريزاته الناعمة التي حملت شكل ورود بيضاء وتفاصيل برّاقة أضفت عليه لمسة من الفخامة، كما زادت أكمام الفستان المصنوعة من الدانتيل الشفاف من رومانسيته وسحره.أما عن تسريحة شعرها، فقد اختارت رنا رئيس تسريحة مرفوعة أبرزت جمال فستانها ورقة ملامحها، وزينت إطلالتها بطرحة طويلة من التول أضفت عمقًا وأناقة، واكتملت هذه الإطلالة بمكياج هادئ وطبيعي، ليمنحها مظهرًا ملكياً يجمع بين البساطة والرقي في آن واحد.