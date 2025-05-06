شام الذهبي تكشف عن أبرز اهتماماتها وتوجه رسالة لأمها اصالة نصري

اكدت شام إبنة النجمة خلال تصريحات تليفزيونية بعد أزمتها الأخيرة وإعادة فتح عيادتها في ، أنها تحب شغلها وتعتبره، أهم شيء في حياتها، والهدية التي ردت بها جميل والدتها أصالة، وإني أخليها فخورة بيا، ده أهم شيء في الدنيا، مضيفة أثناء الأزمة كنت فى حالة ضيق شديد، ووالدتى كانت فى مصر، ولا أحب أنها تشيل همي.





كشفت حملة قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة التي أغلقت وشمعت المملوكة للدكتورة شام ابنة الفنانة أصالة، أن سبب الأغلاق جاء بعد العثور على جهاز الليزر لعلاج الأمراض الجلدية داخل العيادة بدون ترخيص، وكذا عدم توفر شروط مكافحة العدوى.

وحرصت الفنانة مؤخرا على دعم ابنتها شام عقب غلق عيادتها التجميلية مؤخراً بسبب مخالفات إدارية واستخدام مواد تجميلية غير مرخصة بالقاهرة الجديدة من خلال ردها على بوست لابنها عبر حسابه على موقع انستجرام في تعليق قالت خلاله: "أنتم بحياتي.. أنتم أجمل استثماراتي والامتحانات واردة.. ونحن معنا الله والله أدرى فينا الله يحفظكم".كشفت حملة قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة التي أغلقت وشمعت المملوكة للدكتورة شام ابنة الفنانة أصالة، أن سبب الأغلاق جاء بعد العثور على جهاز الليزر لعلاج الأمراض الجلدية داخل العيادة بدون ترخيص، وكذا عدم توفر شروط مكافحة العدوى.