شيرين تلاحق مدير صفحاتها الإلكترونية: سرق اسراري وكلمات المرور

وقالت في المحضر إن مدير حساباتها على استولى عليها ورفض تسليمها إليها، ما دفعها للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى إخطارًا من محامي الفنانة ، أشار فيه إلى تضرر موكلته من تصرفات مدير صفحاتها، حيث قام بالتحفظ على كلمات السر الخاصة بمنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وامتنع عن تسليمها لها رغم مطالبته بذلك، مما اعتبرته تجاوزًا يستوجب التدخل الأمني والقانوني.وبناءً على البلاغ، باشرت بمديرية أمن القاهرة التحقيق في الواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث من قبل الجهات المعنية لفحص الملابسات المحيطة بها، واستكمال التحريات اللازمة للوقوف على تفاصيلها الدقيقة. وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.آخر ظهور فني للنجمة شيرين عبدالوهاب كان خلال شهر رمضان الماضي، حيث قدمت أغنية دعائية جديدة بعنوان "أكتر وأكتر" لصالح إحدى شركات الاتصالات.والأغنية من كلمات الشاعر ، وألحان ، وتوزيع ، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا عند طرحها ضمن الحملة الدعائية خلال الموسم الرمضاني.