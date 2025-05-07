"تعالي" تضع حسين الجسمي بمواجهة القضاء

واتهم الملحن المصري في الدعوى التي قُدمت أمام بالقاهرة الفنان الإماراتي بأنه استخدم لحن أغنيته "تعالي" في الأغنية التي يؤديها " "، مطالبا بتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه، وإيقاف بث الأغنية، ونشر اعتذار رسمي.ووفقًا للدعوى فإن أغنية "تعالي" التي كتب كلماتها الشاعر ولحنها قُدمت في أوائل التسعينيات بصوت الفنانين وعالية صالح، وحققت نجاحًا كبيرًا.ويزعم الملحن أن "الجسمي استخدم اللحن ذاته في أغنيته "أحبك" التي تُبث على نطاق واسع عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية دون الحصول على موافقة خطية"، معتبرا ان "ذلك يُعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية بموجب القانون المصري".وأكد الدين أن "هذا التصرف تسبب له بأضرار مادية ومعنوية، مستندًا إلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والمادة 163 من القانون المدني التي تُلزم مرتكب الضرر بالتعويض"، طالبا "بوقف بث الأغنية فورًا، ونشر اعتذار رسمي يُبرز أصحاب العمل الأصلي مع التعويض المالي المذكور".من جانبه، لم يصدر أي تعليق رسمي من حسين الجسمي أو فريقه القانوني حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول تطورات القضية التي قد تلقي بظلالها على المشهد الفني في المنطقة.وينتظر الجمهور جلسات المحكمة المقبلة لمعرفة مصير هذا النزاع القانوني.وتُعد قضايا الملكية الفكرية من أبرز التحديات التي تواجه الفنانين والمبدعين في العصر الحديث، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية التي تسهل تداول الأعمال الفنية، وفي مصر ينظم القانون رقم 82 لسنة 2002 حقوق المؤلفين ويوفر حماية قانونية للأعمال الأدبية والفنية، بما في ذلك الألحان الموسيقية.وتشهد الساحة الفنية العربية بين الحين والآخر نزاعات مشابهة مثل دعاوى سابقة بين ملحنين ومطربين بسبب استخدام ألحان دون إذن.