بسمة بوسيل ورامز جلال في فيلم "بيج رامي"

أعلنت الشركة المنتجة تعاقد للمشاركة في بطولة فيلم " "، ليكون هذا العمل هو الأول الذي يجمعها بالنجم على الشاشة. ويضم الفيلم نخبة من الممثلين في عمل يوازن بين الطابع الكوميدي والإثارة الدرامية.يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب رامز وبسمة بوسيل كل من ، ومحمد ، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي. الفيلم من تأليف ومصطفى عمر، بينما يتولى إخراجه ، ومن إنتاج وليد صبري.يمثّل فيلم "بيج " عودة رامز جلال إلى الساحة السينمائية بعد غياب دام عامين، حيث كان آخر ظهور له في فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي عُرض في يناير/ كانون الثاني 2023، ودار في إطار كوميدي حول شخصية الشاب الانطوائي ، الذي يعيش حياة منظمة وصحية إلى أن يقتحم حياته توأمه " " الذي لم يكن يعلم بوجوده، فتنقلب حياته تمامًا.