بإطلالة جذابة.. مي عمر تخطف الأنظار في مهرجان كان (صور)

وشاركت مى عمر جمهورها صورة من جلسة تصوير خاصة على هامش المهرجان عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها الذين انهالوا بالتعليقات التى تشيد بالإطلالة.على صعيد السينما، تنتظر عرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ، ، أسماء أبو اليزيد، ، ميرهان حسين، مخيون، صفاء الطوخي، وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في العلمين.وكان آخر أعمال مي عمر السينمائية، فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وهو عمل رومانسي مأخوذ عن بنفس الاسم للكاتب ، الذي سبق له تقديم رواية وفيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة".الفيلم من إخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته ماجد، ، أحمد السعدني، محمد الشرنوبي، ، أسماء ، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وآخرون.