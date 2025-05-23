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جدل واسع اثر طلاق مطرب مشهور من زوجته بعد 24 ساعة من زفافهما
فن وثقافة
2025-05-23 | 06:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,875 شوهد
السومرية نيوز
– فني
ردّ مطرب المهرجانات المصري مسلم بطريقة غير مباشرة على الجدل حول علاقته بزوجته
يارا
تامر، إثر أنباء انفصالهما بعد أقل من 24 ساعة على زفافهما.
ونشر مسلم عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، صورة له من حفل الزفاف، ودمجها مع مقطع من أغنية "ولعة معايا" للنجم ويجز، فيما اعتبره البعض رسالة مبطنة تحمل أكثر من معنى، وتُلمّح إلى تمسكه بالحياة والاستمرار رغم الشائعات، أو ربما رده على الجدل دون الدخول في تفاصيل.
ورغم أن مسلم لم يُدلِ بأي تعليق مباشر حتى الآن، إلا أن هذه الخطوة زادت من فضول المتابعين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن كانت زوجته قد ظهرت في بث مباشر انتقدت فيه تصرفات إحدى الحاضرات في حفل الزفاف.
ونشرت
يارا
تامر، زوجة الفنان مسلم، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة من حفل زفافهما، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة قالت فيها: ربنا ما يحرمني منك يا نور عيني.. أنت كل حاجة ليا في الدنيا، أبويا وضهري وسندي، معنديش أغلى منك أبدًا، ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحاقدة".
تعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور
أروى
قاسم في فيديو من حفل
زفاف
مسلم ويارا، ظهرت فيه وهي تلتقط الصور وتضحك معه، قبل أن يقوم بتقبيل يدها، ما اعتبرته يارا تصرفًا غير لائق في هذا التوقيت.
ولاحقا، خرجت يارا تامر في فيديو عبر
تيك توك
، عبرت فيه عن استيائها قائلة: أنا عارفة زوجي كويس، بس هو لما
بيكون
فرحان
مش بيشوف، الشخصية
اللي
فضلت ماسكة إيده، أنتي بالنسبالي طفلة.
وأضافت يارا: أنتي لو صاحبته وخايفة تخربي بيته وشخصية محترمة عمرك ماهتنزلي حاجة كده وأنتي اللي هيطلع عليكي واحدة مش محترمة، اللي أنتي بتعمليه ده غلط، وأنا وضحتلها بينا في الشات وعملت ليها بلوك.. استفدتي إيه حبه ريتش.
وزادت حدة الأزمة عندما أعادت أروى نشر صورة قديمة لمسلم برفقة يارا من عيد ميلاده الماضي، وظهرت فيها يارا وهي تضع كانيولا طبية بيدها، وأشارت أروى إلى احتمال وجود تعاط للمواد المخدرة.
وفي تطور مفاجئ، نشرت البلوجر أروى قاسم محادثة جمعتها مع الفنان مسلم، عبر فيها الأخير عن اعتذاره لما بدر في حقها بعد نشر فيديو زوجته، مما ظهر أن مطرب المهرجانات لم يحظرها كما نوهت زوجته، حيث قال مسلم: حقك عليا، وأنا مسكتش، وربنا العالم أنا قولت إيه في حقك، أنا آسف، وعلقت أروى على اعتذاره قائلة: يكفيني احترامك ليا واعتذارك ومكالمتك، فوق دماغي يا غالي، وأنا بقدرك وبحترمك.. أخويا الكبير، شكرا.
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