الثقافة تهنئ بفوز الفيلم العراقي "كعكة الرئيس" بمهرجان كان

وذكرت الوزارة في بيان انه "نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى فريق عمل الفيلم الروائي (كعكة الرئيس) وإلى الوسط الفني والثقافي بمناسبة فوز الفيلم بجائزة اختيار الجمهور ضمن قسم (أسبوع المخرجين) في بدورته الثامنة والسبعين"، مشيرة الى انه "هذا التتويج يعد إنجازاً فنياً وثقافياً يُضاف إلى رصيد الإبداع العراقي على الساحة الدولية".وتابع، ان "هذا الفوز حضور المتجدد في المحافل الثقافية والفنية العالمية"، لافتة إلى " أهمية مثل هذه الأعمال التي توثق الذاكرة العراقية وتُقدِّمها للعالم برؤية إنسانية راقية".ويُعد هذا العمل الروائي الطويل من إخراج ثمرة تعاون إنتاجي عراقي–قطري–أمريكي، وقد تم اختياره من بين أكثر من ألف وست مئة عمل سينمائي مشارك في هذا الحدث العالمي.ويسرد الفيلم قصة (لميعة)، الفتاة العراقية التي تُكلّف خلال فترة الحصار في تسعينيات الماضي بصنع كعكة لعيد ميلاد الدكتاتور، وهو ما يعكس واقعاً مأساوياً عاشه العراقيون آنذاك، ويُبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي واجهت الأسرة العراقية في ظل الدكتاتورية والظروف القاهرة، وفيه رسالة واضحة أنَّ المتضرر الأكبر في الحصار ليست الأنظمة الاستبدادية بل الشعوب .