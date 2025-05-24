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مخرج إيراني معارض يتوج في مهرجان كان
فن وثقافة
2025-05-24 | 14:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
388 شوهد
فاز المخرج الإيراني المعارض
جعفر بناهي
بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وذلك عن فيلمه "مجرد حادث" الذي صُوّر في السر، ويقدّم قصة أخلاقية حول سعي مجموعة من السجناء السابقين للانتقام من جلاديهم.
وحضر بناهي، البالغ من العمر 64 عاما، المهرجان للمرة الأولى منذ 15 عاما، حيث صعد إلى المنصة لتسلم أرفع جوائز المهرجان.
واغتنم هذه اللحظة ليوجه نداء من أجل الحرية في بلاده.
وقال المخرج باللغة الفارسية، وفق الترجمة التي قدمها المهرجان: "أعتقد أن هذه اللحظة مناسبة لسؤال كل الناس، جميع الإيرانيين، بكل آرائهم المختلفة، داخل
إيران
وخارجها، أن يضعوا جانبا كل الخلافات، فالأمر الأهم في هذه اللحظة هو بلدنا وحرية بلدنا".
وخلال تسليم الجائزة، أشادت رئيسة
لجنة التحكيم
الممثلة الفرنسية جولييت بينوش بدور الفن في مواجهة التحديات، قائلة: "الفن يستفز ويطرح الأسئلة ويبدّل الأوضاع. إنه يحرك الطاقة الإبداعية لأثمن وأحيا ما فينا. إنها قوة قادرة على تحويل
الظلام
إلى غفران وأمل وحياة جديدة".
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