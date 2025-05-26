تامر حسني يحذر من "إعلان وهمي" في العراق ويكشف عن زيارة قريبة

ونشر عبر خاصية ستوري على إنستغرام، البوستر الترويجي للحفل الوهمي، واصفا إياها بأنها "صفحة حفلة وهمية وخبر كاذب ياريت الكل ياخد باله".وأضاف: "طبعا كل الشرف إننا نغني في ، وإن شاء الله آجي قريب ولكن عن طريق جهة حقيقية.. كل الشكر".وبحسب البوست الترويجي الوهمي فإنه يزعم إقامة حفل غنائي على في للفنان تامر حسني والفنان السوري " "، في 7 حزيران المقبل.