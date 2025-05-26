ما حقيقة طلاق الممثلة رانيا التومي؟

وكشفت التومي حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدة أنه إشاعة ولم يتم طلاق بينها و بين زوجها وعلاقتهم جيدة منذ سنواتوتابعت أن بعض الصفحات قامت باستغلال مقطع فيديو لتركيب إشاعة خبر الطلاق من زوجي أبو وإشاعات أخرى حول عائلتي.