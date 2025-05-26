تطور الخلاف بين زينة وجارها بسبب "كلب"

واستدعت الواقعة تدخل رجال الأمن وجهات التحقيق المختصة لكشف ملابساتها، بعد أن تقدمت ببلاغ رسمي في قسم شرطة الشيخ زايد ضد أحد جيرانها في مجمع سكني شهير، بشأن تعرض نجليها لهجوم كلب في أثناء ممارسة كرة القدم، ما أسفر عن إصابتهما بجروح وسحجات، في محاولة الهروب من الكلب الذي كان برفقة الطفل "آدم" نجل جارها، الذي لم يستطع السيطرة عليه.ووفقًا لما جاء في المحضر، وقع الحادث حينما كان يلعب طفلا زينة كرة القدم في أحد الملاعب المخصصة داخل المجمع السكني، إذ فوجئ الطفلان بمهاجمة الكلب لهما، محاولين الهرب منه ما أدى إلى إصابتهما بجروح استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وطالبت الفنانة زينة في التحقيقات المستمرة لكشف ملابسات الواقعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الكلب؛ بسبب مخالفته شروط تربية الحيوانات داخل المناطق السكنية، وأشارت إلى أنها ذهبت إلى منزل الجار لمعاتبة والدته، إلا أنها فوجئت بسيل من السباب، على حد وصفها.في المقابل، اتهمها جارها رجل الأعمال بمحاولة دهس نجله عمدًا بسيارتها داخل شوارع المجمع السكني الذي يقيمان فيه.وذكر في بلاغه أن الواقعة جاءت عقب مشاجرة نشبت بين نجله وطفلي الفنانة زينة، داخل لكرة القدم، ما تسبب بإصابة الطفل بكدمة في منطقة الكتف، كما اتهمها بالتعدي اللفظي على أسرته.