نقابة الفنانين تنعى فناناً عراقياً

وقالت في بيان ورد لـ ، انها "تنعى رحيل الفنان رضا عضو الهيئة الإدارية في فرع النقابة بميسان والذي وافته هذا اليوم أثر إصابته بذبحة صدرية".وأضافت "نسأل المولى الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".