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الفنان أحمد زاهر يناشد الجمهور الدعاء لابنته ملك بعد دخولها المستشفى
فن وثقافة
2025-06-11 | 10:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 شوهد
السومرية نيوز
– فني
ناشد الفنان المصري
أحمد زاهر
جمهور ابنته ملك أحمد
زاهر
، الدعاء لها بالشفاء العاجل بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها إلى المستشفى في الأيام الماضية.
ونشر
أحمد زاهر
عبر خاصية "الاستوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، رسالة مؤثرة طالب فيها الله بالشفاء لابنته، كتب فيها: "يارب انت شافي يارب" ، وذلك بعد تأكده من خطورة الحالة الصحية التي تعاني منها ملك ودخولها في مرحلة العلاج الطبي المكثف.
وكشفت ملك أحمد
زاهر
بنفسها عن تفاصيل حالتها الصحية، حيث نشرت قبل ذلك بساعات قصة على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، أوضحت فيها أنها تعاني من تعب شديد استمر لثلاثة أيام متواصلة، دون أن يتم تحديد السبب بشكل دقيق حتى الآن.
وقالت ملك: "حسيت إن فيه حاجة فجأة جتني وخلتني أتعب، وأنا بحمد الله كنت كويسة قبلها بنص ساعة، وبعدين ما قدرتش أخبط أو أتفاعل مع أي حد".
كما وجهت رسالة لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي، دعتهم فيها إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام على الآخرين بناءً على حياتهم العامة أو ظهورهم الإعلامي، مشيرة إلى أن ما يُنشر لا
يعكس
سوى 20٪ من حياة الإنسان الحقيقية.
وتعد ملك أحمد زاهر، مواليد عام 2003، واحدة من أبرز الوجوه الفنية الشابة في
مصر
، حيث بدأت مشوارها الفني مبكراً، وشاركت في أعمال درامية وسينمائية لامسة مثل مسلسل "الطوفان" وفيلم "عمر وسلمى 3" ، مما منحها شهرة واسعة بين جمهور الشباب.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة ملك زاهر أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها تمنيات بالشفاء العاجل لها، وتدعوا لها بالصحة والعافية.
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