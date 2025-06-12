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الفنان الهندي شاروخان ينعى ضحايا الطائرة بكلمات مؤثرة

فن وثقافة

2025-06-12 | 12:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الفنان الهندي شاروخان ينعى ضحايا الطائرة بكلمات مؤثرة
719 شوهد

عبّر الفنان الهندي شاروخان عن حزنه العميق بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية قرب مطار أحمد آباد، ومصرع عدد من الركاب.

أبدى النجم السينمائي الهندي شاروخان أسفه الشديد حيال الكارثة الجوية التي وقعت قرب مطار مدينة أحمد آباد غرب الهند، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وأعرب شاروخان عن تضامنه مع أسر الركاب والمتضررين من الحادث.
كتب شاروخان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أشعر بالحزن الشديد إزاء الأخبار التي تحدّثت عن الحادث الذي وقع في أحمد آباد.. صلواتي للضحايا وعائلاتهم وجميع المتضررين".
من جهته، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحادث بـ"المفجع"، مؤكداً أنه لا يمكن وصف حجم المأساة بالكلمات. وفي بيانٍ نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ونقلته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها باللغة الإنجليزية، قال مودي: "لقد أحزنتنا مأساة أحمد آباد، إنه لأمر مفجع لا يوصف. في هذه اللحظة الحزينة، فإنني أتقدم بخالص التعازي لكافة المتضررين".
وأشار مودي إلى أنه أجرى اتصالات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات المختصة، لتوجيه الدعم والمساعدة الفورية للأشخاص المتأثرين بالحادث.
الطائرة المنكوبة كانت تتبع لشركة "آير إنديا"، وانطلقت من مطار مدينة أحمد آباد باتجاه العاصمة البريطانية لندن. وكانت تقلّ على متنها 242 راكبًا، وقد تحطّمت قرب المطار بعد دقائق قليلة من إقلاعها، ما أدّى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتدخل فرق الإنقاذ والإغاثة في موقع الحادث.
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الهند

شاروخان

ضحايا الطائرة

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