الفنان الهندي شاروخان ينعى ضحايا الطائرة بكلمات مؤثرة

أبدى النجم السينمائي أسفه الشديد حيال الكارثة الجوية التي وقعت قرب أحمد آباد غرب الهند، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وأعرب شاروخان عن تضامنه مع أسر الركاب والمتضررين من الحادث.كتب شاروخان عبر حسابه الرسمي على " ": "أشعر بالحزن الشديد إزاء الأخبار التي تحدّثت عن الحادث الذي وقع في أحمد آباد.. صلواتي للضحايا وعائلاتهم وجميع المتضررين".من جهته، وصف الهندي الحادث بـ"المفجع"، مؤكداً أنه لا يمكن وصف حجم المأساة بالكلمات. وفي بيانٍ نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ونقلته قناة "إن دي تي في" في نشرتها باللغة ، قال مودي: "لقد أحزنتنا مأساة أحمد آباد، إنه لأمر مفجع لا يوصف. في هذه اللحظة الحزينة، فإنني أتقدم بخالص التعازي لكافة المتضررين".وأشار مودي إلى أنه أجرى اتصالات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات المختصة، لتوجيه الدعم والمساعدة الفورية للأشخاص المتأثرين بالحادث.الطائرة المنكوبة كانت تتبع لشركة "آير إنديا"، وانطلقت من مطار مدينة أحمد آباد باتجاه العاصمة البريطانية . وكانت تقلّ على متنها 242 راكبًا، وقد تحطّمت قرب المطار بعد دقائق قليلة من إقلاعها، ما أدّى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتدخل فرق الإنقاذ والإغاثة في موقع الحادث.