صورة للفنان عادل إمام ولبلبة تثير الجدل.. ما القصة؟

إلا أن التحقق من الصورة كشف أنها معدلة رقميا باستخدام تقنيات ، وليست حقيقية.ويأتي هذا في سياق موجة من الصور المزيفة التي انتشرت مؤخرا للفنانين، حيث تسببت تقنيات التزييف العميق (Deepfake) في بلبلة بين المتابعين. وقبل أيام، تداول رواد صورة أخرى مزعومة للفنانة مع شخصٍ ما، زاعمين أنها من حفل زفافها، لكنها اتضح فيما بعد أنها مزيفة بسبب افتقارها للتفاصيل الواقعية وملامح الوجه الواضحة.وتعليقًا على هذه الظاهرة، حذر خبراء التكنولوجيا من سهولة تزييف الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من مخاطر انتشار الأخبار الكاذبة وانتحال الشخصيات. وأكدوا أن بعض هذه الصور تبدو مقنعة للغاية، مما يتطلب توخي الحذر والتحقق من المصادر قبل تداولها.يذكر أن عددا من النجوم، بينهم ولبلبة، لم يعلقوا رسميا على الصورة المزيفة، لكن مصادر مقربة من الوسط الفني نفت أي لقاء بينهما مؤخرا، مؤكدة أن الصورة مركبة.وتواصل منصات التواصل الاجتماعي تطوير آليات لكشف المحتوى المزيف، لكن التحدي لا يزال قائمًا مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي وعيا أكبر من قبل المستخدمين لتفادي الوقوع في فخ الأخبار والصور المُلفقة.