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صورة للفنان عادل إمام ولبلبة تثير الجدل.. ما القصة؟
فن وثقافة
2025-06-26 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
2,626 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة يزعم أنها تجمع الفنان
عادل إمام
بالنجمة
لبلبة
ليلا في أحد شوارع القاهرة.
إلا أن التحقق من الصورة كشف أنها معدلة رقميا باستخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
، وليست حقيقية.
ويأتي هذا في سياق موجة من الصور المزيفة التي انتشرت مؤخرا للفنانين، حيث تسببت تقنيات التزييف العميق (Deepfake) في بلبلة بين المتابعين. وقبل أيام، تداول رواد
السوشيال ميديا
صورة أخرى مزعومة للفنانة
منة شلبي
مع شخصٍ ما، زاعمين أنها من حفل زفافها، لكنها اتضح فيما بعد أنها مزيفة بسبب افتقارها للتفاصيل الواقعية وملامح الوجه الواضحة.
وتعليقًا على هذه الظاهرة، حذر خبراء التكنولوجيا من سهولة تزييف الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من مخاطر انتشار الأخبار الكاذبة وانتحال الشخصيات. وأكدوا أن بعض هذه الصور تبدو مقنعة للغاية، مما يتطلب توخي الحذر والتحقق من المصادر قبل تداولها.
يذكر أن عددا من النجوم، بينهم
عادل إمام
ولبلبة، لم يعلقوا رسميا على الصورة المزيفة، لكن مصادر مقربة من الوسط الفني نفت أي لقاء بينهما مؤخرا، مؤكدة أن الصورة مركبة.
وتواصل منصات التواصل الاجتماعي تطوير آليات لكشف المحتوى المزيف، لكن التحدي لا يزال قائمًا مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي وعيا أكبر من قبل المستخدمين لتفادي الوقوع في فخ الأخبار والصور المُلفقة.
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