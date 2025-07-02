أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

وكانت من أشهر الأغاني قدمتها بصوتي أغنية (غلطان في غيرتي عارف)."وأضاف أحمد قبل وفاته، " تجربة تقديم أغنية لإيهاب توفيق ساعدته في الوصول إلى جمهور أوسع وأسهمت في انتشاره على الساحة الغنائية".وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات المنعمة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته في الأغنية الشعبية.ويعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة في الغناء الشعبي، حيث قدم العديد من الأغنيات التي لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفي واختياره للألحان والكلمات التي تعبر عن وجدان .