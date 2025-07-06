Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 6 مسيرات متجهة نحو موسكو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عمرو ذياب متهم بالسرقة

فن وثقافة

2025-07-06 | 11:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عمرو ذياب متهم بالسرقة
152 شوهد

السومرية نيوز – فني
انتقدت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، الفنان عمرو ذياب بعد أيام من طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"، فيما أعربت عن استيائها من استخدام أحد ألحان زوجها الراحل دون الإشارة إلى مصدره أو نسبه لرحيم.

وظهرت أنوسة في مقطع مصور نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "كنت بسمع الألبوم، وفي أغنية شدتني بتقول قمر قمر، أنا شايف قمر، قدامي قمر، حسيت إن اللحن مألوف جدا، وافتكرت إنه من ألحان محمد رحيم".
واستعادت أنوسة تفاصيل الأغنية التي قدمها زوجها الراحل، وقالت "الأغنية دي كانت غنوة للأبنودي، واسمها كلمة مصر، ولحنها محمد رحيم فحبيت أمسي على الناس وأقول مبروك، بس بطريقتنا، ومبروك على الألبوم، بس مش أوي كده، محمد رحيم كان دايما بيبقى العلامة".
وأنهت أنوسة حديثها برسالة غامضة قالت فيها: "الأيام الجاية فيها أغنية تانية وموضوع تاني"، مما أثار الفضول حول هذه الأغنية وإذا كانت من ألبوم الهضبة الجديد أم لفنان آخر، خاصة أن موسم الصيف الجاري يشهد طرح العديد من النجوم أغاني جديدة.
وكان مثيرًا للجدل تعليق زوجة الملحن الراحل على الفيديو، إذ كتبت: "فضيحة ألبوم عمرو دياب 2025 - أغنية قمر - ألحان محمد رحيم".
وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع المقطع الذي نشرته، وطالبها البعض بالتأكد من صحة ما تدعيه حول أغنية عمرو دياب الجديدة؛ حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.
يشار إلى أن أنوسة كوته تصدرت الترند خلال الفترة الماضية، بعد إحالتها للمحاكمة، على خلفية بتر ذراع عامل في السيرك الخاص بها، عقب تعرضه لهجوم من نمر أثناء أحد العروض الترفيهية في طنطا، وتم تأجيل النطق بالحكم لجلسة 26 تموز الجاري.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Play
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏قوافي من الطف.. الشعر الحسيني بين الألم والإلهام - الحلقة ٦٦ | 2025
10:30 | 2025-07-06
Play
‏قوافي من الطف.. الشعر الحسيني بين الألم والإلهام - الحلقة ٦٦ | 2025
10:30 | 2025-07-06
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Play
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-05
Play
نشرة ٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-05
Biotic
Play
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Play
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
Play
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
Play
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
Play
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
علناً
Play
علناً
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
Play
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر منتظر مصطفى - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-03
Play
الشاعر منتظر مصطفى - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-03
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-03
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-03
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Play
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏قوافي من الطف.. الشعر الحسيني بين الألم والإلهام - الحلقة ٦٦ | 2025
10:30 | 2025-07-06
Play
‏قوافي من الطف.. الشعر الحسيني بين الألم والإلهام - الحلقة ٦٦ | 2025
10:30 | 2025-07-06
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Play
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-05
Play
نشرة ٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-05
Biotic
Play
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Play
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
Play
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
Play
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
Play
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
علناً
Play
علناً
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
Play
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر منتظر مصطفى - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-03
Play
الشاعر منتظر مصطفى - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-03
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-03
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-03
اخترنا لك
ماذا تعرف عن أول هاتف ثلاثي الطي من سامسونغ؟
12:29 | 2025-07-06
خدعة بطعم الحب.. احذر من تطبيقات المواعدة
12:18 | 2025-07-06
الملح "يؤدي لأمراض مميتة" وأطباء ينصحون ببدائل صحية
09:58 | 2025-07-06
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
09:49 | 2025-07-06
أعراض بسيطة تخفي مرضاً خطيراً
08:20 | 2025-07-06
حريق يلتهم محلات وسيارة في نينوى
08:07 | 2025-07-06

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.