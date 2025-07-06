عمرو ذياب متهم بالسرقة

وظهرت أنوسة في مقطع مصور نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " "، قالت فيه: "كنت بسمع الألبوم، وفي أغنية شدتني بتقول قمر قمر، أنا شايف قمر، قدامي قمر، حسيت إن اللحن مألوف جدا، وافتكرت إنه من ألحان ".واستعادت أنوسة تفاصيل الأغنية التي قدمها زوجها الراحل، وقالت "الأغنية دي كانت غنوة للأبنودي، واسمها كلمة ، ولحنها محمد فحبيت أمسي على الناس وأقول ، بس بطريقتنا، ومبروك على الألبوم، بس مش أوي كده، محمد رحيم كان دايما بيبقى العلامة".وأنهت أنوسة حديثها برسالة غامضة قالت فيها: "الأيام الجاية فيها أغنية تانية وموضوع تاني"، مما أثار الفضول حول هذه الأغنية وإذا كانت من ألبوم الهضبة الجديد أم لفنان آخر، خاصة أن موسم الصيف الجاري يشهد طرح العديد من النجوم أغاني جديدة.وكان مثيرًا للجدل تعليق زوجة الملحن الراحل على الفيديو، إذ كتبت: "فضيحة ألبوم 2025 - أغنية قمر - ألحان محمد رحيم".وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع المقطع الذي نشرته، وطالبها البعض بالتأكد من صحة ما تدعيه حول أغنية دياب الجديدة؛ حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.يشار إلى أن أنوسة كوته تصدرت الترند خلال الفترة الماضية، بعد إحالتها للمحاكمة، على خلفية بتر ذراع عامل في السيرك الخاص بها، عقب تعرضه لهجوم من نمر أثناء أحد العروض الترفيهية في طنطا، وتم تأجيل النطق بالحكم لجلسة 26 تموز الجاري.