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جدل واسع بعد الظهور النادر لحفيدات "الزعيم" عادل أمام.. ما القصة؟ (صور)
فن وثقافة
2025-07-10 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
355 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
أشعلت 3 حفيدات للفنان
عادل إمام
، من ابنته الصغرى سارة، تفاعل الجمهور المصري في الساعات الماضية، عقب تداول صورة تجمَعُهنّ.
وجمعت الصورة حفيدات
عادل إمام
، هالة، وكاميليا، وأمينة مقبل، مع خبيرة التجميل مريم
عبد العزيز
، على هامش حضورهن فرح عادل، نجل خالهن المخرج
رامي إمام
، والابن الأكبر للفنان الملقب بـ"الزعيم"، قبل أيام.
وجاء التفاعل الجماهيري الكبير مع صورة حفيدات الفنان عادل إمام الثلاث، بعد ساعات طويلة من نشر خبيرة التجميل مريم عبد العزيز صورة تجمعها بهن عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.
وأرفقت خبيرة التجميل الصورة مع تعليق قالت فيه: "هنالك أيام تُشعرك بأنك موجود في المكان الصحيح، وده كان واحدًا منها، سعيدة أنني كنت جزءًا من يوم مع عائلة الزعيم".
وتساءل رواد التواصل الاجتماعي في مصر عن أسباب الضجة الكبيرة التي أحدثتها صورة حفيدات الفنان عادل إمام، فيما ترى آراء إعلامية أن أسباب رواج الصورة تعود إلى السرية التامة التي يفرضها الفنان عادل إمام وأبناؤه وأفراد عائلته على خصوصية حياتهم بعيدًا عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الفنان عادل إمام في مصر والوطن العربي؛ ما يجعل أيَّ أحد من أفراد أسرته مادة رائجة في الإعلام وعلى
وسائل التواصل الاجتماعي
.
ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن حفل
زفاف
عادل رامي
إمام، حفيد الفنان عادل إمام، الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي في أحد
القصور
الفارهة في منطقة
المنصورية
بمحافظة الجيزة، شهد الظهور الأول للفنان عادل إمام منذ سنوات طويلة، إضافة إلى ظهور أبنائه الثلاثة، وأحفاده، وزوجته السيدة
هالة الشلقاني
، ما جعلهم يتصدرون الترند ومحركات البحث في مصر.
وكشفت مصادر إعلامية مصرية أن حضور الفنان عادل إمام في حفل زفاف حفيده عادل
رامي
إمام لم يكن إلا لساعة واحدة فقط، بسبب حالته الصحية، وحرصًا على عدم التقاط أي صور له من داخل حفل الزفاف.
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