جدل واسع بعد الظهور النادر لحفيدات "الزعيم" عادل أمام.. ما القصة؟ (صور)

وجمعت الصورة حفيدات ، هالة، وكاميليا، وأمينة مقبل، مع خبيرة التجميل مريم ، على هامش حضورهن فرح عادل، نجل خالهن المخرج ، والابن الأكبر للفنان الملقب بـ"الزعيم"، قبل أيام.وجاء التفاعل الجماهيري الكبير مع صورة حفيدات الفنان عادل إمام الثلاث، بعد ساعات طويلة من نشر خبيرة التجميل مريم عبد العزيز صورة تجمعها بهن عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.وأرفقت خبيرة التجميل الصورة مع تعليق قالت فيه: "هنالك أيام تُشعرك بأنك موجود في المكان الصحيح، وده كان واحدًا منها، سعيدة أنني كنت جزءًا من يوم مع عائلة الزعيم".وتساءل رواد التواصل الاجتماعي في مصر عن أسباب الضجة الكبيرة التي أحدثتها صورة حفيدات الفنان عادل إمام، فيما ترى آراء إعلامية أن أسباب رواج الصورة تعود إلى السرية التامة التي يفرضها الفنان عادل إمام وأبناؤه وأفراد عائلته على خصوصية حياتهم بعيدًا عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الفنان عادل إمام في مصر والوطن العربي؛ ما يجعل أيَّ أحد من أفراد أسرته مادة رائجة في الإعلام وعلى .ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن حفل إمام، حفيد الفنان عادل إمام، الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي في أحد الفارهة في منطقة بمحافظة الجيزة، شهد الظهور الأول للفنان عادل إمام منذ سنوات طويلة، إضافة إلى ظهور أبنائه الثلاثة، وأحفاده، وزوجته السيدة ، ما جعلهم يتصدرون الترند ومحركات البحث في مصر.