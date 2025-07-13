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باسم ياخور يعتذر عن مواقفه وتصريحاته السابقة
فن وثقافة
2025-07-13 | 12:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
236 شوهد
السومرية نيوز
– فني
قدم الممثل السوري
باسم ياخور
رسالة اعتذار إلى الشعب السوري بسبب مواقفه وتصريحاته السابقة، ونفى تصريحات منسوبة إليه بأن "
سوريا
ذهبت ولن يعود إليها".
وقال ياخور في تصريح صحفي "أعتذر من كل إنسان جرحته بكلامي أو بتصريحاتي، علما أنني لم أكن مسؤولا في النظام، ولم أكن أعمل أي شكل من أشكال "البزنس" مع النظام ولم يكن لي أي منصب، وأنا رجل مقيم خارج البلد منذ سنوات طويلة جدا".
وتابع: "أقدم اعتذارا صادقا من القلب لكل السوريين المجروحين والمتألمين من تصريحاتي ومواقفي السياسية، لم يربطني أي شيء بالنظام السابق سوى ما قلته، وهي وجهات نظر، وأعتذر من أي إنسان مجروح منها".
وردا على سؤال حول ندمه على تصريحاته السابقة، قال الممثل السوري: "السنة الماضية أطلقت عددا من التصريحات المثيرة للجدل وكنت أفضّل ألا أصرح بها، لأنها كانت صعبة على الجمهور والشارع السوري وإذا عاد بي الزمن فضّلت عدم التصريح بها".
وأضاف: "كل ما أملك هو من عملي، والحديث عن امتيازات لا أساس له، وهناك تسجيلات تؤكد أن خصومي روّجوا لهذه الأكاذيب بسبب قضايا قانونية ضدهم وشهادتي عليهم أمام القضاء".
وأشار إلى أنه "تحدث مع مسؤولين من أجل حل مشكلات الزملاء ولم يطلب شيئا لنفسه، ويستحيل أن يشهد أحد بعكس ذلك، وأنه لا أحد يخافه في المهنة، بل كان الجميع يضحكون ويمازحونه، وقد ساعدهم كثيراً من دون انتظار مقابل".
وشدد على أن "التغيير مطلوب في حياة الإنسان، ومرتبط بظروفه وموقعه وحالته الإنسانية وخوفه"، مشيرا إلى أن "تغيير الرأي ليس تكويعا ولا
خيانة
".
وتحدث عن عودته إلى دمشق، مشيرا إلى أنه كان متخوفا بالبداية، لكنه أكد أنها مكانه الطبيعي لأنها بلده.
وردا على سؤال حول تصريحاته بأن
سوريا
ذهبت ولن تعود إليها، قال: "لم أقل هذا أبدا وما تم تداوله في
وسائل التواصل الاجتماعي
غير صحيح، وأعتب على إعلاميين نقلوا هذا الكلام من دون توثيق أو مراعاة المعايير المهنية".
وختم: "علاقة الفنانين بالسلطة ليست حكرا على سوريا فحتى في الخارج تُستخدم صور الفنانين في الحملات الانتخابية، وأنا التقيت مسؤولين مرات معدودة فقط لأساعد غيري وليس من أجل مكاسب شخصية".
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