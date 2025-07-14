مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات

وسرعان ما نفى مصدر مقرب من الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أن الفنان بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل بهذا الخصوص.وأشار المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن " " مشغول حاليًا بالتحضير لحفل غنائي ضخم يُقام في يوم 17 يوليو الحالي، على مسرح الأرينا 360، وذلك ضمن فعالية "ليلة الطرب العربي" التي يشاركه فيها الفنان الإماراتي ، بعد غياب عن الساحة الفنية دام أكثر من 35 عامًا.يُذكر أن ظهر مؤخرًا في حفل ضخم بمهرجان "موازين" وسط حضور جماهيري لافت.