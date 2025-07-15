خبر وفاة الفنان كاظم الساهر.. لماذا انتشر وما الدوافع؟

– فني

نشرت صفحات غير موثوقة على التواصل الاجتماعي تبحث عن جذب الانتباه عن طريق "خبر صادم" وفاة الفنان ، حيث تصدّر اسم الفنان سريعًا وبدأ الناس يشاركون خوفًا وتساؤلًا بهدف زيادة عدد اللايكات والمشاهدات بشكل دراماتيكي.

وهذه ليست الشائعة الأولى؛ فقد تكررت سابقًا بنفس الصورة أو بصياغات مختلفة، حيث ان وفاة هي إشاعة قديمة بصيغة جديدة.

وعادةً، يتأخر الحساب الرسمي أو مصدر يُوثق صحة الخبر، مما يترك مجال الشائعات تنتشر بسرعة قبل النفي.

ونفى مصدر مقرب من الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أن الفنان بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل بهذا الخصوص.

وأشار المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن " " مشغول حاليًا بالتحضير لحفل غنائي ضخم يُقام في يوم 17 يوليو الحالي، على مسرح الأرينا 360، وذلك ضمن فعالية "ليلة الطرب العربي" التي يشاركه فيها الفنان الإماراتي ، بعد غياب عن الساحة الفنية دام أكثر من 35 عامًا.

وأيضاً، خرج نجله وسام الساهرعن صمته وردّ بصورة حديثة لوالده، ظهر فيها وهو بحالة وصحة جيدة. إذ نشر وسام من خلال "ستوري" عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بوالده من داخل السيارة، لينفي بطريقة غير مباشرة كل الشائعات التي طالت والده، وادعت رحيله عن عالمنا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على معجبيه وأثار صدمة الجمهور.

ما الهدف من نشر مثل هذه الشائعات؟

ان الهدف من ذلك هو زيادة التفاعل (نقرات وإعلانات) أي ان خبر موت فنان كبير بسرعة يصبح ترند، مما يتيح فرصة لتحقيق مكاسب مالية عبر الإعلانات وزيادة عدد المتابعين.

كما ان تلك الصفحات تستغل اسم القيصر وانتظار متابعيه، لتحتل قائمة الأكثر تداولًا، ثم تحقق دفعة مهمة من الزخم الإعلامي.

كما ان الصحافة الضعيفة أو مواقع الأخبار الحُرّة كثيرًا ما تهتم بالسرعة وليس بالدقة، ما يساهم في نشر الشائعة دون تحقق.