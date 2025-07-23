بعد ضجة سرقة اللوحات.. منع الإعلامية مها الصغير من الظهور 6 أشهر

وذلك على خلفية قضية اللوحات الفنية المسروقة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية. كما قرر المجلس توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج "معكم " لعدم تحري الدقة في إعداد المواد المقدمة.جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الأخير للمجلس، الذي استند في قراراته إلى مخالفة المعايير والأكواد الإعلامية المعتمدة. وأعلن المجلس عن إحالة واقعة التعدي على حقوق الملكية الفكرية إلى للتحقيق والمتابعة، وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن.وكانت الأزمة قد تفجرت بعد ظهور الإعلامية في برنامج "معكم منى "، حيث قدمت لوحات فنية زعمت أنها من إبداعها، قبل أن يكتشف المشاهدون والمتابعون أن هذه الأعمال منسوخة عن فنانين عالميين. وقد توالت الاتهامات من ثلاثة فنانين دوليين هم: الدنماركية ليزا ، والفرنسي سيتي، والألمانية كارولين ويندلين، الذين أكدوا أن الصغير استخدمت أعمالهم دون إذن أو إشارة إلى ملكيتها الأصلية.ردود الفعل على هذه الواقعة لم تتأخر، حيث قدمت الإعلامية منى الشاذلي اعتذاراً رسمياً عبر حسابها على إنستغرام للفنانين المتضررين. من جانبها، اعترفت مها الصغير بالخطأ في بيان نشرته عبر "ستوري إنستغرام"، قالت فيه: "أنا غلطت"، معترفةً بخطئها في حق الفنانة الدنماركية صاحبة العمل الأصلي، وفي حق الفنانين الآخرين، وكذلك في حق المنبر الإعلامي الذي استخدمته لتقديم هذه الأعمال.هذه الحادثة أثارت نقاشاً واسعاً حول أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في الإعلام المصري، وضرورة التحقق من صحة المعلومات والمحتوى المقدم للجمهور. كما سلطت الضوء على دور لتنظيم الإعلام في حفظ المهنية والمعايير الأخلاقية في العمل الإعلامي.يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات مماثلة، حيث سبق أن فرض عقوبات على عدد من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية لمخالفتهم المعايير المهنية والأخلاقية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المجلس لضبط العمل الإعلامي والحفاظ على مصداقيته.