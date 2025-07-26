فيروز في حالة انهيار بعد وفاة نجلها زياد الرحباني

ووفق شهود عيان، فقد توجه فريق طبي إلى منزل في فور انتشار الخبر، وسط حالة من الحزن العميق سادت محيط العائلة.وارتبطت بعلاقة استثنائية بابنها زياد، لم تقتصر على الروابط العائلية فحسب، بل امتدت إلى شراكة فنية نادرة بدأت مبكرًا في مسيرتهما.وكان زياد قد لحّن لوالدته أغنية "سألوني الناس" حين كان في الخامسة عشرة من عمره، أثناء مرض والده ، في وقت كانت فيه الأسرة تستعد لعرض مسرحية "المحطة".وعلى مدار العقود اللاحقة، شكّل زياد صوتًا موسيقيًا مغايرًا ومتفردًا، لحّن لفيروز عددًا من أشهر أغانيها مثل "كيفك إنت"، و"قهوة"، و"عودك رنان"، و"ولا كيف"، مقدّمًا أسلوبًا جديدًا في التوزيع الموسيقي والرؤية الفنية.