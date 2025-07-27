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عادل إمام يتصدر الترند بسبب صورة مع زوجته
فن وثقافة
2025-07-27 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
تفاعل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة للفنان
عادل إمام
وزوجته
هالة الشلقاني
بالتزامن مع ظهوره العائلي الأخير.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة نادرة للفنان
عادل إمام
وزوجته
هالة الشلقاني
تعود إلى مرحلة شبابهما، وقد تصدّر اسماهما مؤشرات البحث والترند، خاصة أن الصورة نُشرت على نطاق واسع عبر منصة "
فيسبوك
"، ولاقت اهتمامًا ملحوظًا من جمهور الفنان، الذي أبدى إعجابه بالصورة وعلّق آلاف المتابعين بعبارات محبة وتقدير.
اللافت في الأمر أن زوجة الفنان عادل إمام نادرًا ما تظهر إعلاميًا، وهو ما أضفى على الصورة طابعًا خاصًا زاد من تفاعل الجمهور، لا سيما أنها أعادت إلى الأذهان محطات من تاريخ الفنان الطويل في الوسط الفني والحياة الخاصة.
وتزامن انتشار الصورة مع الظهور الأحدث لعادل إمام، الذي حضر مؤخرًا حفل
زفاف
حفيده "عادل"، نجل المخرج
رامي إمام
، في مناسبة عائلية شهدت مشاركة واسعة من نجوم الفن والإعلام.
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