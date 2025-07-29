تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان المصري أن "حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ صباح اليوم، ويخضع حاليا لعدد كبير من الفحوصات الطبية لتشخيص وضعه بشكل دقيق، ومن المفترض أن تستمر الرعاية الطبية لحين استقرار حالته وانتظام وظائف جسمه الحيوية".من جانبها، حرصت على تقديم الدعم للطفي لبيب عبر منشور في جاء فيه "الدكتور نقيب المهن التمثيلية وأعضاء يتمنون الشفاء العاجل للفنان الكبير الذي تدهورت حالته الصحية ودخل العناية المركزة خلال الساعات الأخيرة الماضية".يشار إلى أن الحالة الصحية للفنان المصري لبيب تحسنت خلال الأيام الماضية، وطمأن الجمهور عندما استقبل الأب في منزله وظهر في حالة صحية جيدة.وكان الفنان قد كشف سابقًا عن اكتشاف ورم في حنجرته، وأوضح أنه كان من المفترض أن يخضع لجراحة دقيقة، ونصحه الأطباء بالحد من الكلام إلا للضرورة القصوى.وقدم لطفي لبيب مسيرة فنية استمرت نحو 50 عامًا، تألق خلالها في الأدوار الثانوية في العديد من الأفلام الشهيرة، منها "عسل أسود" مع ، و"السفارة في " مع ، و"أنا يا خالتي" مع ، و"إتش دبور" مع ، و"طباخ الريس" مع .