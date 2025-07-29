رحمة رياض ضمن لجنة تحكيم الموسم الجديد من "ذا فويس"

وقالت المصادر لـ ، إن "الفنانة ستكون ضمن لجنة تحكيم برنامج إلى جانب الفنانين الكبيرين وأحمد سعد، وهي متواجدة الآن في العاصمة ، بينما ستتألف لجنة تحكيم من الفنانين، وداليا ورامي صبري".وأضافت، أن " تصور في الوقت الحالي ألبوماً غنائياً جديداً، وقدمت العزاء للفنانة العربية الكبيرة بوفاة نجلها ".