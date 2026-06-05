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شاكيرا تكشف خفايا انفصالها عن بيكيه
فن وثقافة
2026-06-05 | 05:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
654 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
كشفت النجمة العالمية
شاكيرا
، في مقابلة حصرية مع مجلة "بيبول"، تفاصيل جديدة ومؤثرة حول محنة انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق
جيرارد بيكيه
، بعد علاقة دامت 12 عاما.
وأشارت المغنية الكولومبية إلى أن طفليها
ميلان
وساشا كانا بمثابة الدعامة الأساسية التي ساعدتها على تجاوز أصعب فترات حياتها، قائلة: "عندما ينهار عالمك، ليس أمامك خيار سوى النهوض، دفع الفواتير، تجهيز الإفطار، وإيصال الأطفال إلى المدرسة. الحياة تستمر".
وأضافت
شاكيرا
أن الأمومة غيرت نظرتها للحياة بالكامل، مؤكدة: "لحظة أصبحت أما، رأيت الحياة من زاوية مختلفة. أطفالي ليسوا فقط أفضل ما حدث لي، بل أتعلم منهم كل يوم".
وتابعت: "طالما اعتقدت أنني أكثر هشاشة أو ضعفا مما أثبتته لي الحياة. خلف كل تجربة في الحياة يوجد دائما درس، وعلينا أن نكون ممتنين لكل تلك الدروس، حتى للأشخاص الذين يتركون فينا جراحا، لأنهم يجعلوننا أفضل".
وتحدثت عن مرحلة الانكسار التي عاشتها عقب الانفصال، وقالت "خلال تلك اللحظات الصعبة، اكتشفت مدى قدرتنا جميعا على التكيّف والصمود"، مشيرة إلى أنها اعتمدت على دعم المقربين منها خلال تلك المرحلة: "الحياة صعبة، لكنها تستحق العيش، لأن الأصدقاء يكونون موجودين دائماً من أجلك".
واختتمت بأن هدفها الوحيد الآن هو تربية أطفالها، مكتشفة خلال هذه المحنة مدى قدرة الجميع على التعافي والصمود
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