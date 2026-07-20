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"رأفت الهجان" يشعل الجدل بسبب تصريحات احد ممثلي المسلسل
فن وثقافة
2026-07-20 | 11:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
327 شوهد
السومرية نيوز
– فني
أثارت تصريحات الفنان المصري
أحمد ماهر
بشأن كواليس اختيار بطل مسلسل "رأفت الهجان"، أحد أشهر الأعمال الدرامية المصرية التي تناولت الصراع مع
إسرائيل
، حالة من الجدل في مصر.
وكان
أحمد ماهر
قد صرح بأن بطولة مسلسل "
رأفت الهجان
" أُسندت إلى الفنان الراحل
محمود عبد العزيز
بطلب من الرئيس المصري الأسبق
محمد حسني مبارك
، وهو ما اعتبرته النقابة
رواية
تفتقر إلى الإثبات وتمس تاريخ أحد أبرز الأعمال الدرامية في مصر.
وأصدرت نقابة
نقابة المهن التمثيلية
بيانا رسميا رفضت فيه ما وصفته بـ"الادعاءات المرسلة"، مطالبة الفنان بتقديم أدلة تثبت صحة تصريحاته.
وأكدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان
أشرف زكي
رفضها الكامل لهذه التصريحات، مشددة على أن إسناد الأدوار الكبرى في تاريخ الفن المصري كان وسيظل قائما على معايير الموهبة والقيمة الفنية والإبداع، وليس على روايات غير موثقة.
وأضافت النقابة في بيانها أنها ترفض المساس بالثوابت الفنية أو اختزال تاريخ الأعمال الوطنية في روايات شفهية لا تستند إلى أدلة، مؤكدة أن الفنان الراحل
محمود عبدالعزيز
وصناع مسلسل "رأفت الهجان" يمثلون رموزا فنية كبيرة لا يجوز التشكيك في تاريخهم أو التقليل من قيمة إنجازهم.
كما شددت على أن تصوير حصول الفنانين على أدوارهم باعتباره نتيجة تدخلات أو وساطات سياسية يمثل إساءة مباشرة لتاريخهم الفني، مطالبة أحمد ماهر بتقديم "أدلة وإثباتات رسمية قاطعة" تدعم ما أورده في تصريحاته.
ولوحت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحقه في حال عدم تمكنه من تقديم ما يثبت صحة ادعاءاته، مؤكدة أن ذلك يأتي حفاظًا على قيم المهنة وصونًا لتراث الفن المصري ورموزه.
ويعد مسلسل "رأفت الهجان" من أشهر الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري والعربي، وعرض في ثلاثة أجزاء بين عامي 1988 و1992، مستندا إلى قصة مستوحاة من ملف المخابرات المصرية حول العميل رفعت الجمال، الذي عاش سنوات داخل
إسرائيل
وجمع معلومات استخباراتية مهمة لصالح مصر.
وقام ببطولة العمل الفنان الراحل محمود
عبدالعزيز
وشاركه نخبة من نجوم الدراما المصرية، بينما كتب السيناريو والحوار
صالح مرسي
، وأخرجه
يحيى العلمي
، وحقق نجاحا جماهيريا واسعا، ليصبح أحد أبرز الأعمال الوطنية التي تناولت الصراع العربي الإسرائيلي.
ويحظى المسلسل بمكانة خاصة في الذاكرة الفنية المصرية إذ ينظر إليه باعتباره من أبرز أعمال الدراما الاستخباراتية التي أسهمت في ترسيخ صورة بطولات أجهزة المخابرات المصرية، ولا يزال يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة كلما أعيد عرضه على شاشات التلفزيون.
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