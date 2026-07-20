"رأفت الهجان" يشعل الجدل بسبب تصريحات احد ممثلي المسلسل

وكان قد صرح بأن بطولة مسلسل " " أُسندت إلى الفنان الراحل بطلب من الرئيس المصري الأسبق ، وهو ما اعتبرته النقابة تفتقر إلى الإثبات وتمس تاريخ أحد أبرز الأعمال الدرامية في مصر.وأصدرت نقابة بيانا رسميا رفضت فيه ما وصفته بـ"الادعاءات المرسلة"، مطالبة الفنان بتقديم أدلة تثبت صحة تصريحاته.وأكدت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان رفضها الكامل لهذه التصريحات، مشددة على أن إسناد الأدوار الكبرى في تاريخ الفن المصري كان وسيظل قائما على معايير الموهبة والقيمة الفنية والإبداع، وليس على روايات غير موثقة.وأضافت النقابة في بيانها أنها ترفض المساس بالثوابت الفنية أو اختزال تاريخ الأعمال الوطنية في روايات شفهية لا تستند إلى أدلة، مؤكدة أن الفنان الراحل وصناع مسلسل "رأفت الهجان" يمثلون رموزا فنية كبيرة لا يجوز التشكيك في تاريخهم أو التقليل من قيمة إنجازهم.كما شددت على أن تصوير حصول الفنانين على أدوارهم باعتباره نتيجة تدخلات أو وساطات سياسية يمثل إساءة مباشرة لتاريخهم الفني، مطالبة أحمد ماهر بتقديم "أدلة وإثباتات رسمية قاطعة" تدعم ما أورده في تصريحاته.ولوحت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحقه في حال عدم تمكنه من تقديم ما يثبت صحة ادعاءاته، مؤكدة أن ذلك يأتي حفاظًا على قيم المهنة وصونًا لتراث الفن المصري ورموزه.ويعد مسلسل "رأفت الهجان" من أشهر الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزيون المصري والعربي، وعرض في ثلاثة أجزاء بين عامي 1988 و1992، مستندا إلى قصة مستوحاة من ملف المخابرات المصرية حول العميل رفعت الجمال، الذي عاش سنوات داخل وجمع معلومات استخباراتية مهمة لصالح مصر.وقام ببطولة العمل الفنان الراحل محمود وشاركه نخبة من نجوم الدراما المصرية، بينما كتب السيناريو والحوار ، وأخرجه ، وحقق نجاحا جماهيريا واسعا، ليصبح أحد أبرز الأعمال الوطنية التي تناولت الصراع العربي الإسرائيلي.ويحظى المسلسل بمكانة خاصة في الذاكرة الفنية المصرية إذ ينظر إليه باعتباره من أبرز أعمال الدراما الاستخباراتية التي أسهمت في ترسيخ صورة بطولات أجهزة المخابرات المصرية، ولا يزال يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة كلما أعيد عرضه على شاشات التلفزيون.