وفاة فنان مصري عن عمر يناهز 42 عاما

وكان عبد القوي قد كشف في وقت سابق عن إصابته بالسرطان، وسط تفاعل واسع من جمهوره وزملائه الذين حرصوا على دعمه والدعاء له.وقبل ساعات من وفاته، نشر عبر حسابه على " " رسالة مقتضبة قال فيها: "الوقت عامل مهم في كل الأحوال.. المهم غيروا السيرة"، وهي كلمات رأى كثيرون أنها حملت طابع الوداع.واشتهر الراحل بدوره في مسلسل " " أمام الفنان الراحل ، ومن إخراج رباب حسين، حيث لفت الأنظار بأدائه إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة آنذاك، من بينهم شريف سلامة، وزينة، وإيمان .كما شارك في عدد من الأعمال ، أبرزها "الليل وآخره" و"المرسي والبحار" مع ، و"ابن ليل" مع مجدي كامل، إلى جانب مشاركته في فيلم "حسن ومرقص" بطولة وعمر الشريف، ومن إخراج .