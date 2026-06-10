وفاة الفنان عبد العزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة

وتعرض الفنان، الذي احتفل منذ أسبوع بعيد ميلاده الثالث والثمانين، لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات وحجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وأوضحت أسرة الراحل، أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، سيجريان عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.يعد الفنان ، المولود في عام 1943 واحداً من أبرز قامات الفن المصري، تخرج في ، وتنوعت مسيرته بين المسرح، والسينما، والدراما على مدار أكثر من خمسة عقود.وارتبط اسم مخيون بكبار مخرجي السينما المصرية، حيث قدم أدواراً حُفرت في ذاكرة المشاهدين، أبرزها فيلما "الهروب" و"البريء" مع المخرج عاطف والنجم .