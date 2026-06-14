الفنانة إلهام شاهين تقتحم عالم "الدجل والشعوذة"

وكشفت أنها تُجسد في فيلمها الجديد "الحافي" -الذي يشاركها بطولته أحمد الفيشاوي- شخصية " "، وهي امرأة تعيش وسط ممارسات قائمة على الخداع، مؤكدة أن العمل يعتمد على المواقف الكوميدية اللافتة.وأشارت إلى أن هذه الشخصية تمثل عودة قوية لها للسينما بعد سنوات من الغياب، نظراً لاختلافها عن أدوارها السابقة. وفي تصريح شخصي، شددت الفنانة على عدم إيمانها بالدجل، موضحة أنها تعتبر " الفنجان" مجرد تسلية لا أثر لها في الواقع.وفي سياق فني موازٍ، أعلنت شاهين انضمامها لبطولة الفيلم الاجتماعي الرومانسي "حين يكتب الحب"، الذي يعد العمل رقم 103 في مسيرتها الفنية. ويضم هذا الفيلم نخبة من النجوم، بينهم: ، ، ، ، محسن محيي الدين، والممثل السوري .