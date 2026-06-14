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الفنانة إلهام شاهين تقتحم عالم "الدجل والشعوذة"
فن وثقافة
2026-06-14 | 07:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
190 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
أعلنت الفنانة المصرية
إلهام شاهين
، اليوم الأحد، عن عودتها للسينما بفيلمين جديدين، يغوص أحدهما في عالم "الدجل والشعوذة"، بينما يطرح الآخر قضايا اجتماعية رومانسية.
وكشفت
شاهين
أنها تُجسد في فيلمها الجديد "الحافي" -الذي يشاركها بطولته أحمد الفيشاوي- شخصية "
عزيزة
"، وهي امرأة تعيش وسط ممارسات قائمة على الخداع، مؤكدة أن العمل يعتمد على المواقف الكوميدية اللافتة.
وأشارت إلى أن هذه الشخصية تمثل عودة قوية لها للسينما بعد سنوات من الغياب، نظراً لاختلافها عن أدوارها السابقة. وفي تصريح شخصي، شددت الفنانة على عدم إيمانها بالدجل، موضحة أنها تعتبر "
قراءة
الفنجان" مجرد تسلية لا أثر لها في الواقع.
وفي سياق فني موازٍ، أعلنت شاهين انضمامها لبطولة الفيلم الاجتماعي الرومانسي "حين يكتب الحب"، الذي يعد العمل رقم 103 في مسيرتها الفنية. ويضم هذا الفيلم نخبة من النجوم، بينهم:
أحمد الفيشاوي
،
سوسن بدر
،
جميلة عوض
،
شيري عادل
، محسن محيي الدين، والممثل السوري
معتصم النهار
.
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