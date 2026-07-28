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أحمد عز يفلت من قرار حبسه في قضية زينة.. ماذا فعل؟
فن وثقافة
2026-07-28 | 12:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2 شوهد
أسدل الفنان
أحمد عز
الستار على فصل جديد من خلافاته القضائية مع الفنانة زينة، بعدما سدد أجر خادمة طفليه التوأم بإجمالي 570 ألف جنيه.
وقررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل الدعوى المقامة من زينة، والتي طالبت فيها بحبس
أحمد عز
لامتناعه سابقًا عن سداد المبلغ، إلى جلسة 16 أغسطس المقبل، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي في القضية.
وشهدت الجلسات السابقة خطوات نحو تسوية النزاع، إذ قدم دفاع أحمد عز دفعة أولى بقيمة 200 ألف جنيه تحت حساب المبلغ المستحق، قبل استكمال سداد باقي المتأخرات خلال جلسة اليوم، وهو ما انعكس على سير الدعوى أمام المحكمة.
وتأتي هذه التطورات في إطار سلسلة من القضايا المالية بين الطرفين، إذ سبق أن رفضت المحكمة المختصة التماسًا تقدم به أحمد عز لإلغاء حكم يلزمه بسداد 30 ألف جنيه شهريًا كأجر لخادمة طفليه، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.
وفي المقابل، كانت محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس قد قبلت استئناف الفنان على حكم سابق بإلزامه بسداد 80 ألف جنيه شهريًا نفقة للتوأم، قبل أن تقرر تخفيض قيمة النفقة إلى 60 ألف جنيه شهريًا
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