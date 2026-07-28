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الفنان أحمد عز يرضخ للقضاء
فن وثقافة
2026-07-28 | 07:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
229 شوهد
السومرية نيوز
– فني
قام الفنان المصري
أحمد عز
بسداد مبلغ 570 ألف جنيه مصري، يمثل قيمة متجمد نفقة أجر خادمة الفنانة زينة، وذلك في إطار النزاعات القضائية المتواصلة بين الطرفين.
وفي السلسلة الإجرائية ذاتها، حددت المحكمة المختصة بمدينة نصر جلسة 16 أغسطس المقبل لنظر الفصل النهائي في الدعوى القضائية المقامة.
وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر الدعوى المقدمة من الفنانة زينة، والتي طالبت فيها بحبس الفنان
أحمد عز
لامتناعه عن سداد متأخرات نفقة الخادمة البالغة 570 ألف جنيه، إلى جلسة 28 يوليو، وذلك قبل أن يقدم عز على تسديد المبلغ المستحق تمهيدًا للحسم القضائي المرتقب في منتصف الشهر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل نحو 11 عاما، عادت الفنانة زينة من
كاليفورنيا
حاملة طفليها عزالدين وزين الدين، وفجرت حينها مفاجأة داخل
مطار القاهرة الدولي
بوثيقة سفر مؤقتة مستخرجة من
القنصلية المصرية
بلوس أنجلوس وشهادتي ميلاد أمريكيتين للطفلين تفيد أن والدهما الفنان أحمد عز، لتبدأ من هنا قصة "والله ما ولادي"، التي احتلت منصات التواصل الاجتماعي لأسابيع متواصلة، وكلما تكون نارها رمادا تشتعل من فترة إلى أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي لتحتل "الترند" من جديد.
وظلت القضية آنذاك أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر نحو 700 يوم، حتى أثبتت زينة نسب طفليها إلى أحمد عز، وحصلت على حكم بخلعها منه بعدما تنازلت عن كافة حقوقها.
وبدأت المشكلة بين أحمد عز وزينة عام 2014 بنزاع قضائي حول زواج عرفي وإثبات نسب توأمها (عز الدين وزين الدين)، وتطور الأمر إلى ساحات المحاكم لسنوات طويلة.
كما حصلت زينة على حكم بالخلع من أحمد عز في عام 2017.
وتوالت قضايا النفقات والمصروفات الدراسية وأجور الخادم، حيث أصدرت محكمة مستأنف الأسرة أحكاماً بتعديل النفقات الشهرية ومصروفات الأبناء.
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