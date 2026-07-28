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قبل الزفاف.. اليوتيوبر العراقية نور ستارز تفرض شروطًا صارمة على الحضور
فن وثقافة
2026-07-28 | 03:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,538 شوهد
تصدّرت اليوتيوبر العراقية
نور ستارز
حديث مواقع التواصل، لكن هذه المرة ليس بسبب إطلالاتها أو تحضيرات لحفل زفافها، بل بعد انتشار قائمة من الشروط التي قيل إنّها ستُطبق على جميع المدعوين، ما أثار موجة واسعة من الجدل بين مؤيد ومعارض.
وقد نجحت
نور ستارز
في إشعال مواقع التواصل من جديد من خلال قائمة شروط متداولة قيل إنها مخصصة لضيوف حفل زفافها. وبين من وصفها بأنها "ضرورية لحماية الخصوصية"، ومن اعتبرها "قيودًا مبالغًا فيها"، تحولت التحضيرات للزفاف إلى واحدة من أكثر القضايا تداولًا بين العراقيين خلال الساعات الماضية.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن أبرز الشروط تشمل:
- منع استخدام الهواتف المحمولة أو تصوير الحفل، حفاظًا على خصوصية العروسين
- عدم مقارنة حفل زفافها بأي حفل
زفاف
آخر
- عدم التأخر على الموعد واحترام خصوصية الناس
- تجنب أي خلافات أو تصرفات قد تفسد أجواء المناسبة
- منع ارتداء اللون الأبيض، حتى يبقى فستان العروس مميزًا
- عدم اصطحاب أي شخص غير مدعو رسميًا
ورغم استغراب البعض من هذه القواعد، إلا أنها ليست جديدة في حفلات المشاهير حول العالم. فقد أصبحت سياسة "No Phone" خيارًا شائعًا لدى العديد من الفنانين والمؤثرين لمنع تسريب الصور والفيديوهات قبل نشرها رسميًا، ولتشجيع الضيوف على عيش اللحظة بعيدًا عن شاشات الهواتف.
كما يُعد منع ارتداء اللون الأبيض من أشهر قواعد الإتيكيت في حفلات الزفاف، احترامًا لخصوصية إطلالة العروس، بينما يُنظر إلى تحديد عدد الحضور ومنع المرافقين غير المدعوين كوسيلة لتنظيم الحفل وتجنب أي فوضى. وفي حال حدوث أي مشكلة خلال الحفل، فهي لا ترغب في معرفة الامر لا هي ولا خطيبها الحالي كريم.
ويتزامن انتشار هذه الشروط مع ترقب واسع لحفل زفاف نور
ستارز
، وسط تكهنات متواصلة حول تفاصيل المناسبة التي لم يُكشف عن موعدها الرسمي بعد.
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