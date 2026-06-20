أغنية "العراقي يتقدم" لـ ستار سعد ترافق حلم المونديال وتحقق نجاح باهر!

وتزامن إصدار الأغنية مع أجواء الحماس التي رافقت عودة المنتخب العراقي إلى البطولة العالمية بعد غياب طويل، إذ حمل العمل طابعاً وطنياً يركّز على دعم المنتخب وتشجيعه، من خلال كلمات ومشاهد تُبرز ارتباط الجماهير العراقية بكرة القدم.وجاء إطلاق الأغنية برعاية شركة "كي"، الرسمي للمشجع العراقي، في إطار الأنشطة المرافقة لمشاركة المنتخب في المونديال، الذي تستضيفه وكندا والمكسيك.ويأتي انتشار الأغنية بالتزامن مع ترقب الجماهير للمباريات المقبلة للمنتخب في البطولة، حيث أصبحت من الأعمال المتداولة بين المشجعين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.ويواصل نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، إذ سبق أن طرح أغنية "هذا حبيبي"، التي حققت بدورها انتشاراً على المنصات الرقمية، بالتزامن مع إطلاق عدد من أعماله الجديدة.