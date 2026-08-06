فنانة مصرية توجه استغاثة عاجلة لوزارة الداخلية

وطالبت بالإسراع في التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخص اتهمته بالاستيلاء على أموالها بطرق غير مشروعة.وأوضحت الفنانة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أنها اتخذت جميع المسارات القانونية والرسمية وتقدمت ببلاغات للجهات المختصة، إلا أنها تواجه صعوبة في الوصول إلى المشكو في حقه لاستكمال إجراءات القضية، مشيرة إلى أنها تراهن على تدخل أجهزة لكشف ملابسات الواقعة وضمان استرداد حقوقها.وشهدت الأزمة تطوراً جديداً عقب نشر الفيديو الأول للواقعة، حيث أكدت نيجار أن عدداً من الأشخاص تواصلوا معها وكشفوا عن تعرضهم لمواقف مشابهة مع الشخص ذاته، بل وأرسلوا إليها مستندات ووثائق تؤكد – وفق روايتها – وجود وقائع مماثلة.وأشارت إلى أن هذه الشهادات والمستندات تُرجّح أن الأمر لا يتوقف عند حدود تجربتها الفردية، بل يمتد لشبهات حول وقائع متكررة، داعية الجهات الأمنية والقضائية إلى فحص تلك البلاغات والوثائق للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم قانوناً في حال ثبوتها.