وفاة "نجم الخليج"

وتوفي الملحن والمطرب السعودي مساء أمس الإثنين في القاهرة، بعد تعرضه لغيبوبة مفاجئة، بحسب ما أعلنته عائلته عبر منصات التواصل الاجتماعي، في واقعة خلفت حالة من الحزن في الأوساط الفنية بالمملكة.وأعلن أحد أقاربه عبر منصة "إكس" خبر الوفاة قائلاً: "توفي ابن عمي وأخي العزيز الغالي/ عبدالله بن عايض آل مجدوع القرني اليوم الإثنين 7 / 1/ 1448 هـ غفر الله له ولجميع والمسلمات، ورحمه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليه .. لا تنسونه مِن دعائكم".ويُعد عبد الله القرني فنانًا وملحنًا سعوديًا راحلًا، عُرف بلقب "نجم " بعد فوزه بالنسخة الثالثة من برنامج المسابقات الشهير عام 2007، قبل أن يبدأ مسيرته الفنية كمطرب ويقدم عددًا من الأعمال الغنائية البارزة.واتجه الراحل لاحقًا إلى مجال التلحين والعمل الأكاديمي خلف الكواليس، حيث شارك في إعداد وتنفيذ عدد من الأوبريتات الوطنية والتراثية، كما قدّم أعمالًا غنائية بصوته من أبرزها أغنية "غابت ثمان سنين".