Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بمباراة مثيرة.. العراق يخسر أمام فرنسا في المونديال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وفاة "نجم الخليج"

فن وثقافة

2026-06-23 | 05:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وفاة &quot;نجم الخليج&quot;
428 شوهد

السومرية نيوز – فني
رحل الملحن السعودي عبد الله القرني الملقب بـ"نجم الخليج" في القاهرة بعد أزمة صحية أعقبتها غيبوبة، تاركا حالة من الحزن في الوسط الفني السعودي والعربي.

وتوفي الملحن والمطرب السعودي عبد الله القرني مساء أمس الإثنين في العاصمة المصرية القاهرة، بعد تعرضه لغيبوبة مفاجئة، بحسب ما أعلنته عائلته عبر منصات التواصل الاجتماعي، في واقعة خلفت حالة من الحزن في الأوساط الفنية بالمملكة.
وأعلن أحد أقاربه عبر منصة "إكس" خبر الوفاة قائلاً: "توفي ابن عمي وأخي العزيز الغالي/ عبدالله بن سعيد بن عايض آل مجدوع القرني اليوم الإثنين 7 / 1/ 1448 هـ غفر الله له ولجميع المسلمين والمسلمات، ورحمه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.. لا تنسونه مِن دعائكم".
ويُعد عبد الله القرني فنانًا وملحنًا سعوديًا راحلًا، عُرف بلقب "نجم الخليج" بعد فوزه بالنسخة الثالثة من برنامج المسابقات الشهير عام 2007، قبل أن يبدأ مسيرته الفنية كمطرب ويقدم عددًا من الأعمال الغنائية البارزة.
واتجه الراحل لاحقًا إلى مجال التلحين والعمل الأكاديمي خلف الكواليس، حيث شارك في إعداد وتنفيذ عدد من الأوبريتات الوطنية والتراثية، كما قدّم أعمالًا غنائية بصوته من أبرزها أغنية "غابت ثمان سنين".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
أجواء ملعب الكرخ خلال مباراة المنتخب الوطني وفرنسا - الحلقة ٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-23
Play
أجواء ملعب الكرخ خلال مباراة المنتخب الوطني وفرنسا - الحلقة ٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-23
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
Play
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-22
Play
العراق في دقيقة 22-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
Play
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
Live Talk
Play
Live Talk
تحديات زراعة النخيل في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-22
Play
تحديات زراعة النخيل في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
Play
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الأب 22-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-22
Play
عيد الأب 22-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة مكي عواد -ققرة شنو؟ 22-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-22
Play
سيرة مكي عواد -ققرة شنو؟ 22-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-22
عشرين
Play
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
Play
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
بال 90
Play
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
Play
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
أجواء ملعب الكرخ خلال مباراة المنتخب الوطني وفرنسا - الحلقة ٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-23
Play
أجواء ملعب الكرخ خلال مباراة المنتخب الوطني وفرنسا - الحلقة ٦٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-23
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
Play
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-22
Play
العراق في دقيقة 22-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
Play
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
Live Talk
Play
Live Talk
تحديات زراعة النخيل في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-22
Play
تحديات زراعة النخيل في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
Play
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الأب 22-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-22
Play
عيد الأب 22-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة مكي عواد -ققرة شنو؟ 22-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-22
Play
سيرة مكي عواد -ققرة شنو؟ 22-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-22
عشرين
Play
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
Play
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
بال 90
Play
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
Play
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19

اخترنا لك
مخاطر ارتداء النظارات الشمسية
02:18 | 2026-06-23
حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري (صورة)
10:55 | 2026-06-22
مؤشرات تكشف ما لا يخبرك به واتساب
10:38 | 2026-06-22
توهجات شمسية قوية باتجاه الارض
09:43 | 2026-06-22
بريطانيا تدخل حالة طوارئ
09:36 | 2026-06-22
المسافة الآمنة.. أين يجب أن تضع هاتفك الذكي قبل النوم؟
08:11 | 2026-06-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.