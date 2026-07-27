هل يعود فيلم "غبي منه فيه"؟.. هاني رمزي يكشف مفاجأة

وأوضح في تصريحات إعلامية، أن سيناريو الجزء الثاني خضع لإعادة كتابة أكثر من مرة، حيث تعاقب على كتابته عدد من المؤلفين، من بينهم الكاتب ، مؤلف الجزء الأول للفيلم. إذ قال: "يوجد جزء ثانٍ من فيلم "غبي منه فيه"، واللي أخره إننا قطعنا السيناريو الجديد كذا مرة، ناس كتير حاولت تكتب فيه، ومؤلف الجزء الأول الله كتب فيه أيضاً، وإن شاء الله تصويره وعرضه هيكون خلال عام 2027".وأكد هاني رمزي أن صنّاع العمل لم يستقرّوا حتى الآن على اسم مخرج للفيلم، كما لم يحدّدوا أسماء الأبطال المشاركين في الجزء الجديد، مشيراً الى أن كل التفاصيل الخاصة بفريق العمل لا تزال قيد المناقشة والتحضير.واستعاد هاني رمزي ذكرياته مع الفنان الراحل ، كاشفاً عن حديث دار بينهما قبل سنوات، تحدث فيه الأخير عن ملاحظته تعرض عدد من نجوم الكوميديا للإصابة بجلطات في الدماغ، قبل أن يمر هو نفسه بالتجربة.وقال هاني رمزي: "لطفي لبيب قالي: مش ملاحظ إن الكوميديانات بيجيلهم جلطة في الدماغ؟ وده كان قبل ما تجيله، وقالي هتجيلي، كان متنبئ".وأضاف أن الفنان الراحل بدأ يسرد أسماء عدد من الفنانين الذين تعرضوا لمشكلات صحية مشابهة، منهم شلبي، وسيد زيان، ووحيد سيف، وجورج سيدهم، مؤكداً أن حديثه جاء في إطار ملاحظته الشخصية، وليس استناداً الى أي تفسير طبي.ويُعد فيلم "غبي منه فيه" من أبرز المحطات في مشوار هاني رمزي السينمائي، إذ عُرض لأول مرة عام 2004، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، بفضل طابعه الكوميدي، وشارك في بطولته كلٌ من: ، وحسن حسني، وطلعت ، وسعيد طرابيك، وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين.