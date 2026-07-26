القصة الكاملة لانتشار شائعة حمل نجوى كرم.. وظهور مع زوجها يحسم الجدل

وتضمنت الصورة المتداولة رسالة منسوبة إلى الفنانة تزعم إعلانها خبر حملها بعد سنوات من الانتظار، مع عبارات تدعو بإتمام الحمل والولادة بسلام، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.إلا أن الرسمية للفنانة أظهرت عدم وجود أي منشور أو قصة تتضمن هذا الإعلان؛ حيث انتشرت الصورة من دون رابط مباشر أو تأكيد رسمي، كما لم يصدر عن مكتبها الإعلامي أي تصريح يؤكد صحة تلك الأنباء.ظهور مع زوجها ونفي للشائعاتوتزامن انتشار هذه الشائعة مع تداول مقاطع فيديو ظهرت فيها نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال خلال مناسبة خاصة.وأظهرت المقاطع الثنائي وهما يشاركان في أجواء الاحتفال انسجاماً واضحاً، مما اعتبره المتابعون رداً قاطعاً ونفياً غير مباشر للأنباء التي تحدثت مؤخراً عن وجود خلافات بينهما، لتظل أخبار الحمل في إطار الشائعات العارية عن .